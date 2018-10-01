旺視界》走出象牙塔 以行動拯救世界

2018年10月01日 04:11 中國時報 謝錦芳

氣候變遷學者拉馬納森在梵諦岡獲教宗方各濟接見。（摘自羅馬觀察報）

兩位氣候變遷研究先驅漢森（James Hansen）和拉馬納森（Veerabhadran Ramanathan）致力於全球暖化研究，前者是第一位預告全球暖化來了，後者則發現氟氯碳化合物（CFC）、大氣黑碳為溫室氣體與超級汙染物，推動蒙特婁議定書對CFC限制使用。他們在研究上有傑出成果，並走出象牙塔，推動社會轉型，以具體行動拯救世界。

漢森早在1981年就預見地球暖化的水晶球，向世人提出嚴正警告，但是美國與其他國家政府、企業、民眾對全球暖化議題視而不見，以致全球暖化的速度持續增加。這段期間，漢森因為參加示威活動，5度被警察逮捕。他終於體會，科學研究是一回事，讓社會大眾、政府部門與企業界認識與關心全球暖化議題是另一回事。

儘管氣候暖化的科學證據明確，美國總統川普依然不相信，認為氣候變遷是騙局，上任後即宣布退出《巴黎氣候協定》。為了下一代的未來，漢森於是和孫女蘇菲及一群年輕人共同控告美國總統川普與聯邦政府，這個案子近期將進行審查，漢森樂觀地認為，他們會贏得這個訴訟，美國政府有義務提出一個以科學為基礎的全國性氣候復援計畫。

來自印度的拉馬納森，目前定居加州。他在加州房子屋頂安裝太陽能板，7年就回收本金，由於發電自用，每年省下1000多美元電費。由於加州政府積極發展再生能源，目前占總發電比率約32%。他表示，氫燃料電池可與再生能源相互搭配，克服發電間斷不穩定的問題。

為了幫助社會底層窮人改善空氣汙染問題，拉馬納森一家人包括兩個女兒都投入Surya計畫，提供使用清潔能源的智能鍋給村落婦女，取代原本的煤碳或木材，這些智能鍋上安裝感應器，可以記錄婦女們實際使用次數與時間，然後加以改善，減少空氣汙染，並降低暖化威脅。這項計畫目前廣泛在南亞與非洲執行。

漢森與拉馬納森以嚴謹的科學方法證實全球暖化趨勢，但兩人對於解決方案有不同看法。不過，他們都認為，不論使用核能或再生能源，最終都須要民眾的認同與參與。

(中國時報)