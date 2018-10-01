旺視界》唐獎得主拉馬納森 號召百萬「氣候戰士」抗暖化

2018年10月01日 04:11 中國時報 謝錦芳 ／專訪 ／專訪

唐獎得主拉馬納森

極端氣候越來越頻仍，美國加州大學聖地牙哥分校教授、宗座科學院理事會會員拉馬納森（Veerabhadran Ramanathan）接受《中國時報》專訪時指出，目前正在規畫MOOC課程，教授氣候變遷科學與解決方案，希望在10年內號召100萬名氣候戰士，共同對抗氣候變遷。未來這項氣候遷課程將與台灣的大學合作。他強調，「我們必須打贏這場戰爭。」

今年6月教宗方濟各與全球各大石油企業負責人會談，呼籲採取行動扭轉氣候變遷。方濟各3年前在世界祈禱日發表教宗通諭，關切氣候變遷的嚴重性，背後關鍵人物是拉馬納森。拉馬納森日昨獲頒第三屆唐獎永續發展獎，以下是專訪摘要。

問：全球各地極端氣候為何越來越嚴重？

答：人類不斷排放大量溫室氣體，極端氣候形成一種新氣候型態，而新氣候型態不斷極端化，除非我們停止排放溫室氣體。未來10年內，有50％機率使氣候變得非常激烈，猛烈的熱浪、颱風和洪災，很多窮人受害。

問：教宗方濟各今年6月召見石油公司負責人，呼籲轉型乾淨能源。石油公司負責人有可能做出改變嗎？

答：美國大石油公司負責人都有參加這次會議，我非常高興看到教宗做出這樣的呼籲。我們必須與石油公司負責人對話，讓他們了解問題的嚴重性，他們不斷開採石油，使得地球上30億窮人受害，他們要為地球的未來負起責任，朝向清潔能源轉型。

問：氣候變遷與汙染更嚴重，有50％來自地球上最富有的10億人，富人該如何負起責任，協助解決問題？

答：化石燃料是造成氣候變遷與汙染的關鍵，依國際貨幣基金統計，全球要發展再生能源約需要1兆美元，各國每年補貼化石燃料高達5500億美元，如果這筆錢改用於補貼再生能源，我們需另籌4500億美元，那10億富人平均每人每年花450美元就夠了。 問：您打算號召百萬青年加入對抗氣候變遷的計畫，請談談這項計畫？

答：對抗氣候變遷有很多選項，這攸關下一代的生存，我認為要透過教育方式，讓年輕人明白氣候變遷問題的嚴重性，教導年輕人找出更多解決方案。我計畫開設MOOC氣候變遷與解決方案課程，規畫一個學期，目前台灣大學和中興大學有意願合作。我希望10年內培養百萬名青年氣候戰士，打贏這場氣候戰爭。歡迎台灣的年輕人上網學習。

問：台灣是個海島，面臨氣候變遷的威脅，您有何建議？

答：氣候變遷問題越來越嚴重，但解決方案也很多，如果有機會拜會蔡英文總統，我會向她說，如果現在不採取行動，下一代會受害。從加州發展零碳能源的例子來看，台灣有充分的陽光，具有發展再生能源的潛力；加州實施碳交易制度，有相當成果。建議把各種零碳能源解決辦法組成「一籃子方案」，分析其利弊得失，最後由民眾來決定。

(中國時報)