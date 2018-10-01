禮貌11載 北市公車升級友善

2018年10月01日 04:12 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市11年前開始推動公車禮貌心運動，鼓勵駕駛與乘客以禮相待，今年更進一步提升到「友善」層次，盼駕駛主動照顧民眾需求。台北市長柯文哲昨日表揚150位優良駕駛，大讚北市公車乘客滿意度已達96％，透過駕駛與乘客間正向互動，有助於讓台北成為更和諧友善的城市。

北市公運處、公車聯營管理委員會和靖娟兒童安全文教基金會合作，2008年起舉辦公車禮貌心運動，經過10年努力，今年進化到「友善心運動」層次，盼駕駛除有禮貌，更要貼心關懷乘客。今年「107年優良駕駛」頒獎典禮中有150名優良駕駛獲獎，因貼心幫忙長者、輪椅族的善舉，獲得民眾大力肯定。

除了禮貌 更多關懷

柯文哲昨致詞說，北市公車每天平均載客130萬人次，每名駕駛要服務超過300人次，負擔很重。近1年他都搭公車上班，格外有感，多數人想法是你對我好，我也對你好，若乘客能感激駕駛，駕駛也給乘客多點包容，社會正向循環，台北市就會愈來愈和善。

公車滿意度 達96％

柯文哲強調，台北未來5年沒有新捷運路線，可增加的就是公車使用量，未來重整公車路線、規畫跳蛙公車是重要工作。原本響應綠運輸的他，近期因選舉維安考量，改搭公務車上班，但柯現場掛保證，選舉結束後「一定恢復搭公車。」

靖娟兒童安全文教基金會董事長林志嘉表示，11年推動下來，不斷提升公車安全、友善服務的觀念，駕駛的種種善舉，對促進社會的和諧與進步是很重要的關鍵。

北市公車聯營管理委員會主委王興尉則說，公車禮貌心運動長年推動下來，北市公車服務滿意度已高達96％，目標是提升到100％，今年系列活動除頒獎，還有體驗公車駕駛、前進校園等宣導活動，希望透過一連串互動，讓台北成為公車服務最棒的城市。

(中國時報)