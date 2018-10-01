鄧臺培兼導覽員 永遠不想換路線

大都會客運駕駛鄧臺培因服務陽明山路段，熱心介紹路線上的花況與賞花位置榮獲表揚。（方濬哲攝）

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中國時報
／台北報導

62歲的大都會客運公車司機鄧臺培，駕駛陽明山260路線已有14年，對陽明山景點、花季生態暸若指掌的他，總會在乘客上車時，熱情介紹各種觀光路線，堪稱最佳行動導覽員。昨獲台北市長柯文哲表揚優良駕駛，他開心說，很珍惜跑陽明山天天看美景、與乘客互動的工作，感覺壓力都不見了。

陽明山是台北著名觀光景點，平時不少遊客搭260公車上山造訪，卻對花季動線、景點不熟悉，不知從何玩起。這時鄧臺培總會擔起導覽員，在駕駛公車途中，根據不同季節變化，沿途介紹當下各景點和花季特色，提供專屬乘客的觀光指南。

熟記各種觀光動線的鄧臺培，昨大方分享各季節必看景點，像是1、2月可欣賞茶花、走訪櫻花步道，3月有杜鵑花，4到5月竹子湖海芋季、繡球花接連登場，6月可到二子坪看蝴蝶蘭，夏天有螢火蟲，9月看雲海、10月有芒草花，冬天則有士林官邸菊花展，一年四季都能玩透透。

鄧臺培說，他很喜歡爬山，休假時會實際到陽明山各景點走訪，把特色記下來，在駕駛途中推薦給大家，家住新北市林口的他，習慣早上先到陽明山泡湯，再展開一天工作。14年下來，他直說自己很幸運，每天可看美景，工作沒壓力，乘客也很常給他鼓勵和回饋，「永遠不想換路線啦！」

除了鄧臺培，今年共有150名駕駛獲表揚，指南客運的鄧宥均駕駛行經榮總路線，每天有很多長者搭乘，他總會耐心協助、熱心攙扶，欣欣客運的蔡翠雲在公車停站時，會主動協助婦人抬嬰兒車，三重客運黃堯宗則熱情幫忙外國旅客，他們的貼心舉動，同樣獲民眾高度肯定。

(中國時報)

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