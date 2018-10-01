新故鄉願景》體育交織咖啡 林將一球入魂

2018年10月01日 04:11 中國時報 范振和 、 張祈 、 許家寧 ／專題報導．攝影 ／專題報導．攝影

林將愛體育愛到無可救藥，一談起體育就眉飛色舞，他成立「泥巴咖啡」，沿街叫賣「老鼠貝果」，一生以體育為經、咖啡為緯，交織出一幅醉人的生活家活力圖像。范振和、張祈、許家寧／攝影

林將打造三輪車，戴著粗眉大鼻的小丑面具，沿街叫賣手工貝果，為花蓮街頭增添歡樂聲。（林將提供）

動員令

由於「叔叔是日據時代花蓮鐵道部隊捕手，3歲就被帶去花崗山看棒球長大」。愛體育愛到無可救藥的林將，一談起棒球就眉飛色舞，再從足球另開話匣子，聊到成立「泥巴咖啡」沿街叫賣「老鼠貝果」，一生以體育為經、咖啡為緯，交織成一張醉人的生活家活力圖像。

瘋棒球 組隊打了40年

綽號「巴俗」的林將雖然行事低調，卻掩蓋不了他的縱橫才情。他表示，日據時代棒球興盛，往往2、3個月地方上就有棒球賽，熱愛棒球的叔叔林茂盛很喜歡他，連和女友約會都會帶著他，就更不用提有棒球賽了，所以叔叔可說是他酷愛體育的啟蒙老師。

儘管老爸要林將認真讀書，但他身體流淌的體育血液一直翻騰著，「不管求學或就業時，有球隊就自己打，沒球隊就自己組，有比賽就參加，沒比賽就自己辦。」林將說，他在台北籌組的民生隊至今已有40年歷史，依然在球場上活躍著!

「對棒球天生的熱愛，自己也不了解，在所有運動賽事中，我對日本甲子園球場最感震懾。」林將說，就連打輸球賽的球員都會把球場的紅土包起來，帶回家鄉放在祖先牌位前稟報，一方面闡明敗不餒的精神，一方面也以能進甲子園球場參賽為榮。

甲子園 人生起落寫照

林將曾籌組世新棒球隊與政大棒球隊爭奪冠亞軍，輸球後，他與隊友在河畔大哭宣洩一番，至今記憶猶新，就像前進甲子園的選手這麼努力卻沒成功，後來在社會上打拚，面對起起落落的人生，就有棒球輸贏般的同樣體悟。

迷咖啡 研發老鼠貝果

林將28歲進入新聞界，3年記者期間，撰寫「棒球七個燈」的專欄，常對球類、田徑各項運動多所建言，但回饋都不大，興起了「乾脆自己辦報」的念頭，30歲就到《體育世界》雜誌服務，一路做到社長，33歲甚至開設體育經紀公司，後來因經營不善收手。

1990年擔任中華職棒聯盟代理祕書長，1996年轉往中華民國棒球協會擔任祕書長，發覺棒壇選舉時，一樣會明爭暗鬥，灰心之餘，2005年秋天回到故鄉，第2年在花蓮市中正路老家開咖啡店，總覺得濃縮咖啡像泥巴般黏稠，土味十足，於是決定將店名取為「泥巴咖啡」。

愛足球 獎賞激勵兒童

有了咖啡店，總要有輕食，想到小時候最喜歡的咸光餅，決心到台北進貨，不料碰到咸光餅的進化版「貝果」，但貝果容易斷貨且成本較高，他就像實驗室的白老鼠般不斷摸索，在2008年自行研發成功後，便以「老鼠貝果」為名，至今已推出10餘種口味。

「守株待兔不如自己走出去！」林將還特別打造三輪車，戴著粗眉大鼻的小丑面具，開始沿街叫賣，「想以歡樂的方式，分享美好事物」，近年來，他又有了「玩出最棒的貝果」的理念，每次世界盃足球賽開踢，還隨車攜帶足球和小球門，讓小朋友踢玩爭獎賞。

林將也和經營民宿的賴冠羽、趙書琴，發起成立「慢城花蓮」，拿出各自專長，協助搬來花蓮的新移民，如今「慢城花蓮」成員已有30餘人，分布各行各業為打造更美麗的花蓮努力著，而林將就是那位「為君葉葉起清風」的都會優雅隱士。

(中國時報)