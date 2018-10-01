新故鄉願景》體壇唐吉訶德 狂推台灣辦世足賽

2018年10月01日 04:11 中國時報 范振和 、 張祈 、 許家寧 ／專題報導 ／專題報導

花蓮街頭上，經常看見戴著粗眉大鼻面具、踩著三輪車沿街叫賣「老鼠貝果」的歐吉桑，鮮少人知道，被形容為「體育界唐吉訶德」的體育推廣者林將，4年前他與友人合著《世界盃足球戰國誌》，默默在花蓮擘劃著足球夢，夢想2054年台灣也能主辦世界盃。

今年6月俄羅斯主辦的世足賽，再度掀起台灣足球熱，笑稱當時在花蓮美琪電影院看著現在英格蘭好手「爺爺輩」踢球的林將，無法忘懷對體育的熱愛，上屆巴西世足賽前，他以台灣觀點，描述足球的起源與發展，以及歷屆世界杯的精采戰況和祕聞，堪稱「一日球迷」入門經典。

去年國慶日亞洲盃資格賽，全場落後的中華男足在最後3分鐘由「足球貴公子」夏維耶、花蓮好手陳浩瑋連續策動助攻，2比1踢倒強敵巴林，上演奇蹟「逆轉勝」，讓全台球迷陷入瘋狂，其實半世紀以前，林將就曾見證過中華隊創造奇蹟。

林將回憶，1967年台灣舉辦亞洲盃東區預賽，中華隊雖落後卻不放棄，在最後傷停補時4分鐘連進2球，奇蹟逼和日本，讓他忍不住丟出斗笠歡呼，市立體育場全場2萬多人拋出整片黃澄澄「斗笠海」盛況，至今難忘，直呼，「這就是足球的魅力！」

對於2054台灣舉辦世足賽夢想，林將認為，「體育運動需要先訂一個目標，然後持續努力去推動。」日本早在2005「夢想宣言」提出2050年奪冠計畫，當時被認為癡人說夢，這次世足盃日本力戰「紅魔鬼」比利時，雖僅止於16強，證明做就有機會。

林將說，體育推廣需要一股熱情和衝勁，就像是當年職棒，若是沒洪騰勝等人，一古腦兒投入催生，職棒可能還不知道在哪裡﹖回到故鄉之後，林將曾經舉辦小小世界盃，為偏鄉募集足球，用遊戲方式讓小朋友接觸足球，開心運動才能讓台灣成為運動強國。

(中國時報)