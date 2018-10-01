新故鄉願景》體壇唐吉訶德 狂推台灣辦世足賽

體育狂熱份子林將4年前與朋友一同出版《世界盃足球戰國誌》。范振和、張祈、許家寧／攝影

友善列印
中國時報
／專題報導

花蓮街頭上，經常看見戴著粗眉大鼻面具、踩著三輪車沿街叫賣「老鼠貝果」的歐吉桑，鮮少人知道，被形容為「體育界唐吉訶德」的體育推廣者林將，4年前他與友人合著《世界盃足球戰國誌》，默默在花蓮擘劃著足球夢，夢想2054年台灣也能主辦世界盃。

今年6月俄羅斯主辦的世足賽，再度掀起台灣足球熱，笑稱當時在花蓮美琪電影院看著現在英格蘭好手「爺爺輩」踢球的林將，無法忘懷對體育的熱愛，上屆巴西世足賽前，他以台灣觀點，描述足球的起源與發展，以及歷屆世界杯的精采戰況和祕聞，堪稱「一日球迷」入門經典。

去年國慶日亞洲盃資格賽，全場落後的中華男足在最後3分鐘由「足球貴公子」夏維耶、花蓮好手陳浩瑋連續策動助攻，2比1踢倒強敵巴林，上演奇蹟「逆轉勝」，讓全台球迷陷入瘋狂，其實半世紀以前，林將就曾見證過中華隊創造奇蹟。

林將回憶，1967年台灣舉辦亞洲盃東區預賽，中華隊雖落後卻不放棄，在最後傷停補時4分鐘連進2球，奇蹟逼和日本，讓他忍不住丟出斗笠歡呼，市立體育場全場2萬多人拋出整片黃澄澄「斗笠海」盛況，至今難忘，直呼，「這就是足球的魅力！」

對於2054台灣舉辦世足賽夢想，林將認為，「體育運動需要先訂一個目標，然後持續努力去推動。」日本早在2005「夢想宣言」提出2050年奪冠計畫，當時被認為癡人說夢，這次世足盃日本力戰「紅魔鬼」比利時，雖僅止於16強，證明做就有機會。

林將說，體育推廣需要一股熱情和衝勁，就像是當年職棒，若是沒洪騰勝等人，一古腦兒投入催生，職棒可能還不知道在哪裡﹖回到故鄉之後，林將曾經舉辦小小世界盃，為偏鄉募集足球，用遊戲方式讓小朋友接觸足球，開心運動才能讓台灣成為運動強國。

(中國時報)

新故鄉願景》體育交織咖啡 林將… 新故鄉願景》慢城花蓮 守護在地…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。