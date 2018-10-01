新故鄉願景》慢城花蓮 守護在地生活價值

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中國時報
／專題報導

因為「想結合大家的力量，讓花蓮更好」。慢城花蓮是一群固定聚會的讀書會朋友，3個核心人物包括泥巴咖啡老闆林將、法采時光民宿老闆賴冠羽、民宿老闆趙書琴，從2007年一次民宿展覽計畫合作中，看見觀光發展迅速的花蓮，有一項他們都認為非保留不可的理念必須被維護，因此催生了「慢城花蓮」的概念。

「慢城花蓮」是一群在花蓮學習過緩慢生活的人組成的非正式組織，從一開始讀書會的3個人發起，到將近40人，他們的目的是跨業間的互相幫忙、協助來到花蓮的「新住民」以及為花蓮做些有幫助的事，經過轉型後，成為同業間互相成長的聚會。

成員包括民宿業者、餐飲業者、二手書店、藝文服務業及一起手作工藝師的串連，只要有新成員要移居花蓮，他們就去協助尋覓落腳處，要開店就幫忙粉刷牆壁、打掃環境，平時就利用空閒時間去串門子、增加消費，哪裡有需要，就往哪裡跑。

慢城花蓮在2015年後再度轉型，以更柔性、無界限概念方式經營，慢城花蓮關心花蓮的過去、現在以及未來。成員趙書琴說，當時讀書會關心花蓮議題，透過反思不在議題上做選擇，而是朝著所期待的花蓮樣貌發展為方向。

轉型後的慢城花蓮開放理念相同的店家加入，對內保持固定的每月聚會，以主題性活動作為分享主題，讓參與者都能各取所需，對外則是經營公開粉絲頁，傳遞花蓮最新消息，壽豐五味屋老師顧瑜君說，順著自然發展，成員自由的流動，慢城的發展有著各種可能。

(中國時報)

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