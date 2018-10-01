燈節發小提燈 i-Voting決定

每年台北燈節都會製作生肖小提燈送給民眾，北市府即日起舉辦i-Voting讓市民投票決定未來是否繼續發放。圖為今年狗年小提燈發表活動。（本報資料照片）

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中國時報
張立勳／台北報導

每年台北燈節北市府都會發放生肖小提燈，雖然很可愛也帶來歡樂，但常常只用1次就被丟棄，除了燈籠本體，還有電池和燈泡造成環境汙染問題，有民眾發起「請不要發送免費燈籠」i-Voting提案，經市府審查後，10月1日起至14日舉辦投票，結果將決定未來發不發小提燈。

用1次就丟 浪費不環保

元宵節是傳統民俗節日，台北燈節自1997年起，每年以當年生肖為主題規畫燈區展出，並發送限量小提燈給民眾，小提燈設計及創意營造話題與闔家同樂的年節氣氛，受到各界肯定。

近來環保意識抬頭，不少人反對政府帶頭免費贈送小提燈，既浪費納稅錢又汙染環境，為此網友「圓臉貓」2年前發起「請不要再發送免費燈籠」i-Voting提案，圓臉貓表示，市府發送不同生肖的燈籠是一次性用品，沒有人會把去年生肖燈籠再拿到今年來提。

圓臉貓指出，政府每年都在檢討小提燈的電池回收率不夠高，恐怕會有汞汙染問題，因為市府帶動風潮，使不少廟宇、里長或公司行號加入發送小提燈行列，呼籲政府為了不浪費且環保，請不要再發放免費燈籠。

回收再使用 歡樂又減碳

北市觀傳局說，盼在年節氛圍與節能減碳取得平衡，台北燈節小提燈製作採用環保材質，符合國家安全標章，去年燈節市府共製作20萬盞小提燈，今年則降至14萬盞，每盞預算平均33元，未來若有發送提燈，將持續加強宣導資源回收和重複使用。

在2019年燈節來臨前，台北市府透過公民參與平台，要聽聽大家的聲音，該提案投票時間自今天上午9時起到14日下午5時止，投票人資格為國小一年級以上設籍台北市的市民，投票人驗證方式為身分證字號，必須至i-Voting（https://ivoting.taipei）投票。

(中國時報)

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