徐耀昌選後龍 徐定禎擇頭份

苗栗縣長參選人徐定禎（右）力拚勝選，盼能當選改變苗栗。（何冠嫻攝）

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中國時報
何冠嫻／苗栗報導
苗栗縣長徐耀昌（右二），昨在後龍鎮成立海線第一個競選總部。（何冠嫻翻攝）

尋求連任的苗栗縣長徐耀昌，昨在前縣長劉政鴻老家後龍成立競選總部，值得觀察的是劉政鴻並未露面，外界認為並不意外。民進黨籍參選人徐定禎則以老市長之姿回防大本營頭份市，成立競選總部，雙徐各在選戰戰略要地插旗，互別苗頭意味十足。

徐定禎拚產業升級

徐定禎昨邀請國策顧問李喬、行政院中部辦公室副執行長吳宜臻、立法委員鍾孔炤、台灣省前省主席林光華等人站台。他表示，藉「天時、地利、人和」一定會勝選，改變苗栗人出走的窘境。徐定禎強調，苗栗縣人口近年已少了1、2萬人，鄉親用腳投票，表達不滿，因此他有信心做好與中央的政策配合，妥善施行幼兒、長者福利政策，同時也創造就業機會，促進產業升級，讓青年放心回鄉打拼、安心成家。

他一度哽咽表示，能踏入政壇為地方服務，皆須歸功於日前過世的苗栗縣議會議長游忠鈿。他強調自己各任期1屆的頭份鎮長、頭份市長，皆由表哥游忠鈿引導入門，盼他在天之靈能看見苗栗的改變。

徐耀昌大打醫療牌

徐耀昌則在後龍成立海線第一個競選總部，國民黨苗栗縣黨部主委林祥川、立法委員陳超明等人力挺站台，展現團結氣勢。不過後龍是前縣長劉政鴻的故鄉，劉未露面，外界認為並不意外。

徐耀昌表示，高鐵經過的城市都會帶來繁榮，強調後龍是「明日之星」，且在他上任後持續協助「城鎮之心」計畫，成功取回土地推動設置醫療園區，他承諾，連任後將以健康醫療園區與觀光休閒為目標邁進，讓後龍成為醫療、觀光重鎮。

(中國時報)

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