藍軍聯合競選總部 草屯開先例

南投縣長林明溱由常勝軍林源朗手中接受戰旗後，大力揮舞旗開得勝。（楊樹煌攝）

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中國時報
楊樹煌／南投報導

南投縣首開聯合競選先例，國民黨南投縣長提名人林明溱、草屯鎮長提名人簡景賢、縣議員提名人李洲忠和唐曉棻，9月30日在草屯鎮舉行聯合競選總部成立大會，會場人潮洶湧，數千人湧聚，氣氛十分熱絡；與會支持者希望能夠全壘打、全部當選。

國民黨為營造大團結氣氛，在草屯鎮首開先例，成立縣長、鎮長及縣議員黨提名人聯合競選總部，國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡、立委馬文君、許淑華、前縣長林源朗，前農委會主委陳志清、前立委顏清標、國民黨南投縣黨部主委洪榮章等都到場，授戰旗、披掛彩帶、送包「粽」。

常勝軍林源朗加持

林源朗在授旗時指出，他歷經國大代表、立委以至縣長選戰都贏，期待這次國民黨提名的縣長、草屯鎮長和縣議員等4人都要贏得最後勝利、揮出全壘打。蔡令怡也期勉，有常勝軍林源朗的授旗添福氣，期待全都當選，並籲請支持最優秀的林明溱、簡景賢、李洲忠與唐曉棻。

簡景賢要贏得漂亮

馬文君、許淑華、顏清標都肯定林明溱「骨力」、肯做又打拚，草屯是指標鄉鎮，不但要贏，還要贏得漂亮；簡景賢首次參選草屯鎮長差85票、第2次差19票，現第3度再披掛上陣，這種勇氣希望大家要給他鼓勵，集中選票，一定要讓他當選。

陳志清則期待草屯應給簡景賢面子，他說，民進黨沒選上才有高升的機會，如蔡煌瑯、李文忠和張國鑫都是最好明證，愛他們就要讓他們高升，只有選國民黨，台灣經濟才會好。

(中國時報)

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