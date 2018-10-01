徐國勇南下 主持道路動土

台南市仁德區往返市區的仁德特27號東段工程舉行動土典禮，內政部長徐國勇（左七）專程南下主持。（市府提供）

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中國時報
洪榮志／台南報導

台南市仁德區往返市區的仁德特27號東段工程，以及台南都會區北外環道第3期西段工程，昨天分別舉行動土典禮。內政部長徐國勇專程南下主持，並強調工程一定要如期如質完成，「如果不能如期，也只能提早，不能延後！」

27號東段 2021年通車

台南市代理市長李孟諺指出，仁德、保安工業區一帶發展快速，主要的南147線中正路，在尖峰時段容易壅塞，加上又經過仁德鬧區，兩側緊鄰建築物，難以拓寬，因此需要增闢外環道，紓解龐大的車潮。

昨天動土的仁德特27號東段工程，西起文華路，跨越三爺溪與後壁厝排水共線後，穿越中山高至德洋路口，銜接已經開闢的北段道路，總長約1930米，寬度25公尺，總經費5億2641萬元，預計2020年7月完工，2021年開放通車。

徐國勇表示，此段道路不僅有助於提升周遭生活圈的機能，更因連接都會公園與奇美博物館還能帶動觀光，加上配合施作的雨水下水道工程，也能協助改善周邊易淹水地區，一步步解決台南易淹水區域等相關問題。

安平到南科 只需15分鐘

至於台南都會區北外環道全長19公里，共分4期開闢，總經費高達154億元。其中，第1期西起南科聯絡道，東至高鐵橋下道路，長1.822公里，已於2009年至2014年的生活圈道路交通系統建設計畫開闢完成。

昨天動土的北外環道第3期工程，沿著鹽水溪北岸開闢，西起安南區2-7號道路台江大道，東至第1期工程的起點；其中，東段已於1月底開工，西段則以高架方式施設，跨大洲排水橋，全長2.145公里，工期987個日曆天，預計2021年5月完工通車。

徐國勇說，台南都會區北外環道路全線完工通車後，將成為台南市第4條東西向快速主幹道，屆時從安平到南科只需15分鐘，大幅減輕國8、台1線、台19線等道路的交通負擔，有助於改善南科聯外道路的交通瓶頸。

(中國時報)

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