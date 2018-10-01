蔣根煌籲 選票抵制深澳電廠

2018年10月01日 04:12 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

選戰倒數，國民黨新北市議長蔣根煌競選總部昨在新莊區中港路成立，包括市長朱立倫、市長參選人侯友宜、主席吳敦義等黨內重要人物現身力挺，蔣根煌表示，堅決反對民進黨興建深澳電廠，呼籲選民用選票抵制，並讓侯友宜一起「凍蒜」。

蔣根煌競選總部成立大會昨集結上千位支持者，警方特地在中港路執行封街交管，國民黨新北市長參選人侯友宜、國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、立委李鴻鈞、前立委蔡家福等人皆到場站台，現場「侯友宜凍蒜」、「蔣根煌凍蒜」造勢聲浪不斷，場面浩大。

蔣根煌表示，南投埔里過去好山好水、台中火力發電廠黑煙吹到埔里，現在埔里天氣最差，而民進黨政府卻要興建深澳，我們堅決反對，否則東北季風吹來，新北市民都蒙受其害，罹患糖尿病、肺癌風險，呼籲選民要用選票去抵制。

談到新莊發展，蔣根煌說，捷運A3站拿了行李就可以出國，年底可以坐；電影文化城也開工，2020年完工，輔大校長江漢聲聘僱最好的醫生到輔大醫院，以後設備會更好，希望大家讓侯友宜當選，三環三線由侯友宜變成三環六線，讓新北市更好。

侯友宜現場大讚蔣根煌從代表會主席、議員、議長一步一腳印，從基層爬上來，為人忠厚老實重情義，更強調他不會空嘴薄舌、講五四三，不用靠口才吃飯，也不用尪仔頭（貼圖）來騙人，不忘暗酸對手蘇貞昌。

朱立倫表示，議長做為一個全新北400萬人的議長，是最好的議長，也是新莊區最認真、最打拚的議員，請選民務必讓他與侯友宜一起「凍蒜」。

(中國時報)