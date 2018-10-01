小英挺明谷 連任完成綠能建設

2018年10月01日 04:12 中國時報 謝瓊雲 、廖志晃／綜合報導 、廖志晃／綜合報導

力挺彰化縣長魏明谷連任，蔡英文總統昨日再度至彰化輔選，兩人先到伸港福安宮參拜，呼籲鄉親再給魏明谷4年時間，做好綠能重大建設；行政院長賴清德則出席南投「台灣農業產學聯盟年會暨政策研討會」，肯定南投縣長參選人洪國浩的農業建議很務實。

國民黨彰化縣長選人王惠美全縣跑透透、勤走基層，預計在全縣26鄉鎮成立「挺美的」競選總部、婦女挺美後援會，昨日在芳苑普天宮聯合遶境起駕典禮上，難得與魏同框；無黨籍縣長參選人黃文玲前往福安宮欲當面向蔡總統陳情，指綠能招商、電價收購將債留子孫；不過即遭警方拉走。

伸港福安宮3年前慘遭祝融，供奉媽祖的聖母殿燒毀，今年4月動工原地重建，預計3年內完工。魏明谷強調，媽祖護佑台灣、彰化，今年還沒有颱風釀災，他任內努力推動風光大縣，招商引資發展綠能，稅收將可挹注縣內社福政策。

蔡文說，她很喜歡來彰化，並大力推崇彰化風電與光電發展，希望大家讓蔡英文拜託一下，全力支持魏連任，再給4年時間，好好完成綠能建設。

洪國浩參加台灣農業產學研討會時表示，南投縣有很多原墾戶，祖先從清朝、日據時代就耕墾迄今，權益卻未獲保障，希望政府還地於民；台糖的土地也應出租給青農耕作，鼓勵年輕人返鄉從事農業。

(中國時報)