新化公會堂變身青少年天地

台南市政府斥資3000萬元修復公會堂，將內部改裝為青少年圖書館，圖為開幕典禮（右上圖），堂內增設一座可移動式伸展台，民眾可從伸展台上俯瞰整座圖書館內部。（李其樺攝）

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中國時報
李其樺／台南報導

日據時期興建的台南市新化公會堂有81年歷史，市府斥資3000萬元修復，並將內部改裝為青少年圖書館，也是全國首座歷史建築圖書館，昨天上午舉行啟用典禮，未來除了開放民眾閱讀，也將朝講座、小型展演等多功能使用。

新化公會堂於1937年興建完工，為日據時期供民眾集會、婚宴喜慶和畢業典禮的社交場所，台灣光復後曾一度遭私人單位佔據；台南市政府收回後，2008年將新化公會堂登錄為歷史建築。前年市府投入2500萬元進行修復工程，直到今年5月完工。

台南市副市長張紹源表示，公會堂修復後，考慮相鄰的新化區圖書館藏書空間不足，於是尊重地方意見，由市圖統籌規畫設計，投入500萬元進行內部裝修，轉型為青少年圖書館，也是全國第一間歷史建築圖書館。

台南市立圖書館長洪玉貞表示，青少年圖書館內部使用原木裝潢，並設置廊道與相鄰的新化圖書館相通，提供民眾閱讀空間，還加裝台階打造舞台區，未來可舉辦講座或小型藝文表演。此外，更增設一座可移動式的伸展台，民眾可從伸展台上俯瞰整座圖書館內部，也可觀賞修復完畢的天花板鋼木混合衍架結構，增加空間趣味性。

洪玉貞表示，青少年圖書館收藏適合青少年閱讀的動漫、文學、科普、藝術和生活勵志類書籍共5000餘冊，未來將一併交由新化區公所營運管理。大目降志工隊長王榮森表示，考慮新化公會堂為大目降文化園區範圍，未來將成立新的志工隊協助區公所管理。

(中國時報)

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