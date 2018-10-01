北海岸風箏節 百位好手鬥豔

2018年10月01日 04:12 中國時報 譚宇哲／新北報導

新北市北海岸國際風箏節昨日下午在新北市石門區白沙灣登場，德國、美國、葡萄牙、日本、泰國、澳門、大陸、台灣等地及風箏節亞洲國際風箏聯合會風箏好手齊聚，共20支隊伍、逾百人同台較勁，海綿寶寶、埃及豔后、國劇臉譜等各式風箏爭奇鬥豔，吸引5萬人次到場爭睹，場面壯觀。

北海岸國際風箏節今年邁入第19年，已成為國際風箏好手的年度盛事，新北市長朱立倫昨天也前往白沙灣參加新北市北海岸國際風箏節，現場體驗放飛特色風箏，與各國好手互動。

朱立倫說，北海岸地區坐擁豐富的自然風光與人文景色，非常適合大小朋友、情侶旅遊，石門又有風的故鄉美名，每年吸引世界各國的風箏好手來石門放飛互相交流。

主辦單位表示，今年風箏樣式推陳出新，像是德國隊伍帶來芝麻街的艾蒙、可愛的海綿寶寶氣囊風箏、甜筒愛心串聯氣囊等，美國隊則有吸睛的美國大叔、埃及豔后，泰國隊的可愛泰迪熊軟體風箏和造型奇特的15公尺微笑惡魔等。

會場還安排了50公尺的大型海帶國旗風箏，迎接即將到來的10月國慶，台灣的風箏團隊則帶來50米大章魚、魟魚、螃蟹、35米國劇臉譜、殭屍小子等各式風箏，與各地隊伍組成聯軍，在沙灘、藍天中爭奇鬥豔。

新北市文化局指出，今年風箏節由德國、美國、葡萄牙、日本、泰國、澳門、大陸及亞洲國際風箏聯合會等地20支隊伍、逾百位國內外風箏好手參與，現場除展示台灣特有的八角風箏外，也將世界各國獨具特色的風箏在北觀處大廳展出，讓民眾認識不同風俗民情的風箏文化。

(中國時報)