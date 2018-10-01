職場霸凌與否 雙方各執一詞

2018年10月01日 04:12 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

成大醫院上個月28日爆發葉克膜技術師林光宇在開刀房砍人案，因涉及職場霸凌話題而延燒，輿論紛紛抨擊成醫高層縱容霸凌成元凶，但有成大醫院醫護人員昨天拿出林男向同事的道歉信指出事實並非如此，白色巨塔內外各執一詞。

林男作案後已遭羈押，外界不斷抨擊成醫縱容職場霸凌，台灣護師醫療產業工會創會理事長陳玉鳳更拿出林男與心臟外科主任的錄音對話譯文，指出此案與職場霸凌脫不了干係。

自稱在公立醫院當過醫師的網友，也在網路上爆料林男休假的職代竟簽自己，很不正常，「自己是自己的職代，這點超扯，代表林根本沒有正常休假過，每天都在on call。」

他還提到體外循環師能否准假、離職，都是看心臟外科主任的意思，將霸凌矛頭指向該科主任。

不過，1名成大醫院內部員工，也是林男的同事，卻跳出來指出事實並非外界指控，還提到林男在北調榮總不成後，工作擺爛，並欺壓新來的技師，引起同事間不快，更出示林男發給同事的道歉信件。

這名成醫同事表示，林男今年已休假21天，皆由新來的楊姓技師擔任職代，主任並未阻止任何人擔任他的職代；林男休假沒有隨時待命狀況，離職也沒有受阻，指稱錄音內容斷章取義，並非事實。

對方還說，今年連續發生2次急診病患急需裝葉克膜，林男on call卻電話不接，找不到人，只好由休假中的楊姓新人代勞，楊姓技術師事後哭稱作不下去，主管才要求他考慮離職。

勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心昨天檢查後，認為成大醫院對於職場暴力危害預防制度的運作仍有不周延之處，將請院方改善。

(中國時報)