決策共享 蘇清泉拚屏東翻盤

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中國時報
／屏東報導

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉昨日競選總部成立，前行政院長張善政與前立法院長王金平都來站台，眾人上台皆批評綠營執政不利，如果屏東這局翻轉，2020年就有可能重返執政。

王金平直言，民進黨執政時民眾期待社會繁榮，但2年過去，不僅國安出了問題、社會也不安定，此次選舉，綠營竟成了國民黨最大的助選員；立委柯志恩也說，蘇清泉的競選口號健康好生活有那麼困難嗎？卻讓屏東人盼了21年，縣長是該換人做看看了。

蘇清泉強調，若有機會執政，會用醫界決策共享方式處理縣政，把地方農漁特產打開國際通路，將對岸關廠的科技業引流來到屏東設立工廠，創造就業機會；他也開出社福支票，推動65歲以上老人免健保費、6歲以下幼兒就醫免部分負擔、6歲以下育嬰補助每月6000元。

綠營選則在前晚，以屏東市長參選人李清聖成立縣市聯合競選總部名義，舉辦首場大型造勢活動，屏東縣長潘孟安分別從財政改善、交通建設、長照與關懷據點、招商、文化與提升自來水普及率等，細數4年縣政建設成果。

潘點出屏東市近年包括海豐交流道與海豐外環道即將完工，萬年溪大連路段整治與瑞光南路南延工程皆施工中，高雄榮總屏東分院興建案已經定案，另有勝利星村等多項文化建設在進行中，未來若李清聖當選市長，縣市合作，將帶動屏東市大進步。

(中國時報)

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