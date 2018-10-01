16官員涉案 蔡碧仲：辦到底

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中國時報
／花蓮報導

追殺到底？前花蓮縣長傅崐萁被理想大地控以榮亮公司名義，仲介土地轉手賺進1億6000萬元，涉嫌逃漏稅、偽證獲判無罪，檢方不服提出上訴，提出除傅家族成員，縣府祕書長顏新章以下16名縣府人員擔任榮亮「人頭」存提金額達3億多元，遭代理縣長蔡碧仲指示政風處查辦到底。

花蓮地檢日前提出8大證據上訴花蓮高分院，其中包括榮亮公司帳戶大額現金存提高達3億4514萬餘元，除由傅崐萁、妻子徐榛蔚、父親傅兆林、母親劉滿蘭及部屬共23人提存，包括祕書長顏新章、祕書、司機及隨扈就有16人為縣府人員。

花檢質疑，榮亮帳戶100筆大額存提款，其存提人均為傅崐萁家族、部屬等23人，榮亮負責人鮑廣廷卻未曾現金存提過一次，且鮑不知悉與徐榛蔚私人帳戶密碼相同的公司帳戶密碼，不解花蓮地院審判長黃光進仍認定傅非實際負責人，做出無罪判決。

蔡碧仲表示，針對地檢署公布榮亮公司金融帳戶代表交易人身分，有多名先後於縣府任職，他要求政風處今天開始約談相關人等，調查釐清行政、刑事責任。對於現任祕書長顏新章也涉入其中，他強調，什麼職位都一樣，法律前所有人一視同仁。

對此，顏新章回應，他只是陪好朋友林德復去領錢，林是向壽豐農會金庫貸款，要去提出來給地主，若是檢方提新事證或是政風處要查，全面去查沒關係，但是不要亂塗黑。

(中國時報)

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