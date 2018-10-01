盧秀燕端牛肉 允恢復老人健保補助

爭取醫界與社福界支持，國民黨台中市長參選人盧秀燕昨天成立「醫事社福後援會」。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

爭取醫界與社福界支持，國民黨台中市長參選人盧秀燕昨天成立「醫事社福後援會」，以午後音樂會登場，場面熱鬧。盧秀燕端出牛肉，宣布將恢復老人健保補助、建立長照即時通專案中心、推動公幼公托倍增計畫等，獲得在場醫療界、長照界及社福界人士力挺。

出席「醫事社福後援會」成立活動，盧秀燕授旗給全國醫師公會理事長曾梓展，盧接著宣布醫療、社福政策白皮書，首要就是「恢復老人健保補助」，她指出，原本6都中台北、新北、桃園及台中、高雄都有補助，但台中後來取消了，若當選一定恢復補助。

此外，盧秀燕也允諾未來將設立「長照即時通專案中心」，因許多社福補助申請流程繁複，盼透過單一窗口達到簡政便民；為補足長照的不足，將編列預算，依服務難度、照顧能力等給予年輕長照人力補貼，要將優秀人力留在台中。

盧秀燕並抨擊行政院依私立托幼園所是否加入準公共化而給予不同補助，是錯誤政策。林佳龍執政4年、台中市只成立1所公托、17班公幼，未來若當選，將維持台中市原有0到6歲托育補助，並推動公幼公托倍增計畫、健康就診公車等。

市府回應指出，林佳龍執政近3年已增設公立幼兒園51班、非營利幼兒園12班，是過去的2倍；敬老愛心卡已可搭乘計程車，5天即累積1萬5千位長輩叫車；健康就診公車等市府也在積極推動中，呼籲對手應更認真做功課。

(中國時報)

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