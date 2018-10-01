涉虐死1歲半女娃 母同居人收押

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中國時報
／台中報導

台中1歲半潘姓女童9月29日晚間休克被家人送醫，到院前無生命跡象，急救3小時後宣告不治。院方檢查發現女童全身有多處擦挫傷，且外生殖器有挫傷情形，疑遭施虐致死，警方獲報後報請檢察官相驗，檢方訊後依涉傷害致死罪將母同居人聲押獲准。

警方調查，女童平時由生母王女照料，30歲王女目前無業，1年多前離婚後，與27歲吳姓男友在清泉崗附近同居。當時女童由母親騎車送到醫院急診，到院時已無呼吸心跳，急救3小時後宣告不治，吳男是女方到院後才抵達。

事發後有匿名者在臉書社團爆料指控，女童疑遭媽媽同居人施暴，搶救無效死亡，並附上醫院診斷證明書，清楚載明「死者不明原因腹腔出血，頭、頸部有鈍傷，右膝及手部擦傷，肝臟、脾臟損傷，外生殖器也有挫傷情形。」

王女供稱，當時她在租屋處後院晾衣服，同居男友與女兒在客廳看電視，她聽到拍打沙發聲音及哭鬧聲，以為是男友在嚇唬女兒。她回到屋內客廳，發現女兒神智不清，眼睛半閉半開，男友卻表示女兒在睡覺。

王女直覺女兒有異，急忙騎車載到醫院急診，並向院方稱「小孩練跳舞摔傷」。但醫護人員發現女童腹部有嚴重內出血，疑遭施虐，通報警方。吳男指稱，女童傷勢是之前跌倒所致，之前返家就看到女童有外傷。吳、王都矢口否認施暴。

檢察官和法醫昨日至殯儀館相驗，王女及吳男手拉手、快步進入殯儀館，神情淡定、拒絕回應。許多網友揚言要到場嗆王女及吳男，警方加派人力維護現場秩序。

(中國時報)

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