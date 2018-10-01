延宕18年 大林仁堅橋通車

嘉義縣大林鎮仁堅橋因波折不斷，多年來有橋無路，延宕18年後，30日終於順利通車。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣大林鎮仁堅橋17年前就完工，卻因引道入口為私人土地，在土地遲未取得下，有橋無路處境持續長達17年多，即使今年初重新動工，仍面臨新地主封路阻施動工狀況，波折不斷下，最終採取變更設計，終於讓當地人等了多年的往來要道，在18年後順利通車，30日縣府特別盛大舉行通車典禮，縣長張花冠感謝行善團和地主無私奉獻，成就這椿等待多年的美事。

仁堅橋是大林鎮平林里潭底連外嘉99線重要的聯絡橋梁，2001年嘉邑行善團應地方民眾請求，動土興建一座長31公尺、寬15公尺橋梁，完工後卻因南端出入口引道須經過私有地，土地又為多人所有，有橋無路長期擱置，直到近年縣府與行善團公私協力，並在縣議員吳思蓉和公所協助下，終於取得多數土地所有人同意無償提供土地。

年初行善團重新動工鋪設引道，原訂工期只要90天，施工一半才發現其中一塊土地因產權移轉，現任地主設圍籬不同意施工，波折不斷，讓行善團頗為頭痛，最後縣府以變更設計方式解套。

昨天的通車典禮上，嘉邑行善團理事長蔡萬華說，如依一般行情，這次的工程費可能要1800萬到2000萬，雖然年代太久，過去開銷沒辦法統計，但在地主和縣府幫忙下，這次工程費只有248萬餘元，省錢又圓滿完成，要感謝所有地主的幫忙；張花冠也表示，地主和行善團志工默默行善是最大功臣。

(中國時報)

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