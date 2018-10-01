治水落漆 李鴻源批民進黨「只會撒錢」

前內政部長李鴻源（右）、國民黨高市長參選人韓國瑜（中）昨為高市議員參選人吳益政（左）站台輔選。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

8月南部豪雨成災，前內政部長李鴻源昨到高雄輔選，痛批民進黨執政「碰到問題只會撒錢」，質疑淹水這麼慘，前瞻計畫真有花在治水嗎？他不禁感慨，全世界爭相找他治水，在台灣卻幫不上忙，允諾國民黨韓國瑜若當選高雄市長，他絕對會義務當治水顧問。

李鴻源認為，在民進黨身上完全看不到「專業」，例如前瞻基礎建設提出8000億元，其中4000億作為輕軌工程經費，但輕軌不是南部人民最需要的，未將錢好好花在治水工程，解決南部淹水問題。

他透露，現在幫越南、泰國、大陸、美國休士頓提出治水方針，唯有台灣我幫不上忙。但韓國瑜當選之後，他會義務來幫忙，一一檢視過去所有治水預算花到哪裡去、找出病因，別像民進黨碰到問題一味撒錢，無法一勞永逸。

「民進黨被南部鄉親寵壞了！」李鴻源點出，高市府2700億負債，而氣爆過這麼多年了，對防災還沒完整配套；但也不能說民進黨沒在做事情， 街道算是漂亮，但店家生意差，年輕人為謀生只好到台北去，一定要用選票給他們一個教訓。

對此，高雄市新聞局長張家興質疑，難道李鴻源專業是在四處指指點點、說風涼話嗎？他強調，陳菊市長在3屆任內還債比舉借還多出171億，包括吳敦義時任高雄市長的464億債務在內，且吳在擔任行政院長時，承諾縣市合併補助不變卻跳票，使高雄短缺818億補助款，何以韓國瑜和李鴻源從不提起國民黨對高雄的虧欠？

(中國時報)

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