2018年10月01日 04:12 中國時報 張亞中

最近美國出售總價3.3億美元的軍機零件，民進黨政府認為軍購可以維持台灣安全，甚為歡喜。真如此嗎？先從迄今所採行的「台灣安全方程式」說起。

Mp=Tp（M為Mainland China指中國大陸，p為power指實力，T指台灣）。這是權力平衡的最原始概念，即台灣的軍事力量（Tp）如果能夠等於大陸的軍事力量（Mp），就能形成權力平衡，即勢均力敵，大陸就不會輕易的發動攻擊。

當台灣的力量不足時，為了要使這個安全方程式左右平衡，於是增加美國力量（Ap）因素，方程式因而變成：Mp=Tp+Ap。這也是國際關係現實主義的結盟或扈從的概念，弱方經常透過與強國的結盟或扈從，依賴強國的保護，而得以維護自己的安全。

再深入談，國家的軍事實力等於「軍事能力」（force）乘以行使攻擊或防衛的「意願／意志」（will），即p = f x w。能力與意志是乘數而非加數關係，只要其中一個為零，威脅或防衛力量就為零。舉例來說，歐洲與美國均有軍事能力，但相互攻擊的意願為零，因此互相沒有安全威脅。

將權力再界定為「能力x意願」後，以上的方程式就成為：Mf x Mw =Tf x Tw + Af x Aw。軍事力量必須以經濟能力為後盾，近年來，大陸的GDP為全球第二，因而其軍事力量（Mf）的投入自然比台灣來得大。台灣方面，由於經濟力量有限，軍力（Tf）也自然有限，近年以來政府取消義務役、砍軍公教年金，台灣軍隊的防衛意志（Tw）已受到影響。

由於執政的民進黨政府堅持不接受九二共識，走台獨分離主義的路線，大陸使用武力的意願或意志（Mw）也就相對提高，這兩年來，大陸軍機、軍艦不斷繞島，民間武統的聲音也在升高，可以看出這個方程式已開始出現不平衡的現象。而蔡英文政府則是用三個方法來使得方程式重新平衡：第一、繼續向美國購買軍事武器，以增加台灣的防衛能力（Tf）。第二、強化大陸對台的敵意與威脅，以提高台灣民眾防衛大陸的意願或意志（Tw）。蔡政府不斷製造兩岸交流障礙，捕抓統派人士，渲染在台灣有共諜，均是要增強台灣民眾對大陸的敵意，以激發反中意志。第三、尋求美國力量（Ap）支持。

民進黨政府這樣的思維，能夠真的確保這個方程式平衡嗎？首先，當民進黨不放棄台獨並加速文化台獨時，大陸的武力意願（Mw）會愈來愈高，軍事力量（Mf）也逐年增加，而使大陸對台的威脅變大。而台灣民眾對抗大陸的意願或意志（Tw）並沒有因為民進黨政府的操弄而變高，反而是愈來愈多的青年願意去大陸工作。更重要的，美國的軍力（Af）固然很強，但是美國為台灣作戰的意願（Aw）幾乎為零，這使得美國在這個方程式中的功能形同虛設。

要使得這個安全方程式平衡，最好也是最簡單的方法就是讓大陸武力威脅台灣的意願（Mw）減少或變成零。當大陸沒有打台灣意願時，台灣的安全自然就有了。

讓大陸武力威脅台灣意願（Mw）變成零的方法，當然不是「投降」，也不是「被統一」。接受九二共識，就可讓大陸減少Mw，當兩岸能夠合情合理結束敵對狀態、簽署和平協議時，Mw就可為零。當方程式的一方為零時，台灣就有安全，接下來就是思考如何維繫兩岸和平的方程式了。（作者為國立台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長）

(中國時報)