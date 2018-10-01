轉型如何導向正義 九月教會我們的事

2018年10月01日 04:12 中國時報 陳長文

兩周前參加第3屆唐獎盛典，筆者重逢首屆法治獎得主奧比．薩克思（Albie Sachs）和他的太太凡妮莎（Vanessa September）。身為白人的薩克思是南非前大法官，與南非前總統曼德拉共同衝破種族隔離，開創和解式轉型正義的典範。

首屆唐獎於2014年9月，典禮前筆者與薩克思夫婦餐敘時，凡妮莎刻意告訴筆者未冠夫姓的原因，並道出了「九月」的故事。百年前在南非冬去春來開市的九月之日，她黑膚色的先祖在九月被作為奴隸出售，為了要終生牢記先人的苦難，她要以「九月」（September）為姓。

南非的九月，曾經是種族隔離的黑白劇，經「和解共存」已掛上彩旗，有色人種不再避諱身世。而台灣該以怎樣心態，揭開與癒合歷史傷疤？從九月的故事，看九月發生的事，我們該學會什麼。

2018年9月，中華民國在台灣可謂多事之秋。外有中共施壓我國邦交；內憂，有促轉會因張天欽謬論淪為選戰打手、限縮公民權應對大陸擬給台胞「居住證」之爭議、《通保法》擬修正挑戰「法官保留」等。是哪些原因積累，讓台灣進退維谷，使今天的民主不再讓我們自豪？

全面執政，固經全民投票授權，然執政黨若缺乏法治、憲政意識，將使民主坐困失衡愁城。朝野當前的挑戰，是如何處理轉型正義。

轉型正義兩大模式，一是南非拆除種族隔離，以「和解共生」出發；二是東德、波蘭等東歐國家，在共產極權解體後，不同程度的「除垢」。做法看似迥異，然首要目標都是「以釐清真相為基礎的和解」。相較兩者，台灣解嚴31年，和解、諒解早為「進行式」，從訓政威權過渡，轉型民主憲政。最後幾哩路，我們要思考欲畫下怎樣的「句點」、以怎樣的「起點」啟動轉型正義。無論選擇和解或其他「因地因歷史制宜」的模式，都應在法治精神下漸進，不能反而傷害30年積累成果。

我國轉型正義法制，先於90年代國民黨執政時制訂《戒嚴時期補償條例》與《二二八事件處理及賠償條例》。2016年民進黨執政主導，再立《黨產條例》與《促轉條例》，然原盡善盡美的本意，為何實踐上卻成「多數執政的暴力」？

黨產必須處理。但《黨產條例》對黨產會賦予諸多明顯違憲的行政權（例如對「不當黨產」、「附隨組織」等違反正當程序的處分），難道無「惡法」之虞？不久前，終有個案承審法官認有「違憲可能」主動聲請釋憲。這也印證民進黨全面執政下，立法過程粗暴、逞一時之快，反讓手段模糊甚至扭曲願景，偏離正義本質。

理想的轉型，先還原真相、獲得正義、相應賠償。東歐與台灣確實都還有真相事實待尋，等待拼入歷史脈絡的缺角，讓各族群在同理中彌合傷痛，這是促轉會該做的，如何讓這些工作不會在選舉、政黨輪替中屢成撕裂團結的觸媒，也是促轉會的重責。

張天欽的九月妄謬，辜負重擔，也反映了藍綠長期對立的扭曲，這次幸有吳佩蓉揭露，但能有多少願挺身而出的吳佩蓉？對促轉會主委黃煌雄，筆者仍有期待。但促轉會只定調張天欽等人的作為是「個人事件」，顯然未充分反省促轉會和執政黨的心態。黃主委如何力挽人民對「獨立機關」流失的信任，人民仍拭目以待。

民主是「人民做主」，民進黨兩年前大選全面執政，總統得票5成6、國會席次逾6成，承諾「謙卑再謙卑」不負民意所託。筆者盼蔡政府開創新局，然如今執政黨在多般改革，屢印證「人性難抗絕對權力魔戒的誘惑」，已經第2次執政的民進黨，是該惕己且萬勿重蹈歧途。

我們共歷一個多事之秋的九月，為了不讓民主再一籌莫展，當思考如何向前邁進。「九月」之於凡妮莎和南非，已成歷久彌新的反思印記；尚在內外壓力擠壓的台灣，能從九月學會些什麼？

一則，當看民進黨的反省能力、對民主本心的堅持；二則，朝野應檢視轉型正義機制，國民黨也可主動和社會對話，進一步拿出釐清歷史真相的誠意與具體行動。

轉型正義機會只有一次，祈望張天欽事件只是上天適時的警鐘，在未來路上，時時提醒各方謙卑以對、堅持「和解共存」初心，站穩法治與憲政的基石。台灣的民主終會讓眾人再感驕傲，彼時當可堪稱理想的「良制」。（作者為法學教授、律師）

(中國時報)