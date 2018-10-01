2018年10月01日 04:12 中國時報 林保淳

台灣的「母語」教學始於2001年，至今已有17年的歷史，但成效如何，許多人都避而不談，其實是心知肚明，外在環境缺乏，再如何加強課程時數，肯定都是徒勞無功的。更何況，目前台灣的人口結構，增多了許多外籍如越南、印尼、泰國、菲律賓等人士，所謂的「母語」，如果依照俗用的英文直譯，就是「母親的語言」，閩、客、外省、十數種原住民語，再加上東南亞各國語，無論是師資、教材、課程時間等都有其難以兼顧的問題，除了空博個「重視母語」的虛名、添增學子負擔外，真還看不出有若何立竿見影的成效。

許多人都喜歡用「母語」一詞，這一方面是受到英文音譯的影響，一方面也與當前的社會結構有關。基本上，當代的家庭雖以「小家庭」居多，但夫妻可能各有其母語，甚至還逐漸增多了來自外省、外國語言的不同因素，因此，家庭中的對話都會選擇彼此能夠融洽溝通的語言，那就是普通話（國語）；但因為很難擺脫傳統「男主外，女主內」的束縛，一般來說，還是以母親跟小孩的互動機會較多，多數孩童從小習說慣講的語言都是跟媽媽學的，以此而說「母語」，自然順理而成章。

孟子曾說過一個「一傅眾咻」的寓言，一個楚國人想學齊國語言，就找了個齊地的師傅教他，但是課堂上固然認真學習了，可下了課後，所交往的都是楚國人、講的都是楚國話，所以終究還是沒能學成。孟子是藉此說明「環境習染」的重要性，語言的學習何嘗不是如此？

孩童最初接觸的語言環境才是最重要的，此所以有人將「母語」界定成「一個人出生以後，最早接觸、學習、並掌握的一種或幾種語言」，最初自然就是家庭。因此，我是一直認為「母語教育」應屬「家庭教育」的一環，而未必非得納入正式課程不可。

當然，我的觀點一定會招致非常多人的抨擊，甚至加諸我「消滅母語」之類的罪名。由於社會的變遷，再加上政府過去在強力推行國語時，完全忽略了「母語」保存、維續的重要，致使如今外在的環境已非過去可比，家庭中的通用語言也隨之罕用母語，此所以引起一些有心人士的隱憂，欲藉學校教育以彌補家庭教育之不足，這是非常能夠理解的。

但如果只有學校點到為止、吉光片羽式的母語教學，顯然是絕對不夠的，推揚母語，家長的責任遠比教師來得更重要，否則孟子「一傅眾咻」的問題仍然是無法解決的。台灣母語教育17年猶未能彰顯成效的結果，難道還不應該重新加以檢討、省思嗎？（作者為國立台灣師範大學教授）

(中國時報)