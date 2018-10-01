胡佛一生：科學、民主、愛中國

2018年10月01日 04:12 中國時報 周陽山

中央研究院胡佛院士生於1929年12月1日，祖籍浙江杭州，寄籍江蘇揚州；2018年9月10日在台北仙逝，走完了89年的燦爛人生。

胡先生從母姓，先尊戴天球曾是追隨孫中山革命的中華革命黨人，曾擔任律師、制憲國大代表，胡先生克紹箕裘，以憲政法治的研究與實踐聞名於世。

民主、科學、愛中國，是胡院士一生矢志不移的理念，也是他奮鬥惕勵的人生志業。他努力不懈地繼承並闡揚孫中山的治國理念與革命學說，並主張政治體系是由認同、結構與功能三者所組成，缺一不可。其中，民族認同是國家穩定的基石，「如果文化不能達到共識，整個政治體系都將發生動搖。」基於此，他特別強調民族認同與愛中國的重要性，而背叛國家、否定民族認同，乃是不道德的。

在政治結構方面，胡先生將「國家」與「政府」之間的關係加以釐清，他強調中山先生倡導革命的「保中國、不保大清」觀念至為重要。而其中，中國是指國家與民族，大清則是指政府與政權，政權乃是一時一地的，國家則是恆常不變的認同象徵。基於此，民主選舉的目的是選出新的政府、反映新的民意並制定出新的政策，而不是像一些人主張的「要選出另一個新而獨立的國家」。

近年來，隨著美國川普風潮和西方民粹主義的崛起，美國與歐洲的國族認同問題已益趨分裂與激化，從英國脫歐、美國優先、文明衝突到反全球化、否定外來移民、激化族群對立，均凸顯文化認同與政治結構問題的嚴重性。但胡先生卻早在30、40年前就以具體的經驗研究，點明了此一問題的關鍵意義。

從1970年代初期起，胡先生就決心以權力關係為核心概念，構建他的學術理論架構。他領導的台大「政治體系與變遷研究工作室」與美國哥倫比亞大學、杜克大學、加州大學洛杉磯分校、香港中文大學進一步進行跨國合作，這是迄今為止在華人世界政治學的經驗研究上，規模宏大、持之以恆的一項重要成就。

在威權統治極盛的年代，胡先生以大無畏的道德勇氣，秉持憲政自由主義者的理性與良知，對抗特務威脅、查禁警告與同僚異見，完成了一項又一項的重要研究成果，並培養一代又一代的學者。

1990年6月，國是會議期間，胡先生察覺執政者的修憲意圖，根本違背了憲政主義與自由民主的精神，乃毅然決然退出會議、拒絕為其背書。胡先生一生堅持科學、民主、愛中國的理念，自始至終，未曾動搖，而且也在具體的政治實踐中，充分落實，足為後世之楷模！

胡先生出身江浙世家，自幼習文，工書法，亦譜詩詞。1997年，胡先生譜詞一首《牽手》，記載著他與師母幾十年來患難與共的情感，特列於后，以表感念之情：「翠聳新篁半入天，水溢澗溪注枳園，道人心緒是啼鵑。空山夕照留片刻，飛絮輕飄去無邊，拾階語住手相牽。」

（作者為金門大學教授）

(中國時報)