2018年10月01日 04:12 中國時報 謝英士、高思齊

蔡英文總統上周出席中央廣播電台90周年台慶舉辦的－「亞太永續發展國際論壇」時表示，過去兩年多來，台灣在落實聯合國永續發展目標上付出了許多心力。她並強調，只有台灣的永續不是永續，同樣地，排除了台灣的永續，也不會是這個地球的真正永續。蔡總統的永續充滿濃濃的政治味。

我們可以理解蔡總統在外賓面前一再強調不要忘記台灣的背景，但我們也要提醒蔡總統，屬於台灣的永續終究不是操之在人，而是操之在我。如果台灣自己偏離永續的軌道，要國際關注又有何用？

永續的面向包括環境、社會與經濟，政府施政的永續性往往需要很長的時間才能證明。但是若干「不」永續的政策卻是立即可以指出的。例如倚賴化石燃料的能源政策，從加劇氣候變遷角度來看，就絕對不可能永續。火力發電排放的不只影響健康的空氣汙染物，還有溫室氣體，空汙或許可靠技術吸附減輕，但溫室氣體沒商量餘地，燒多少排多少。

2015年全球通過《巴黎協定》，宣示對抗氣候變遷進入全球總動員時代，政府也在同年向國際提出「國家自訂預期貢獻」（INDC），除了《溫管法》的長期（2050年）減量目標外，加碼訂出中期的2030年減碳承諾：至少減至214百萬公噸二氧化碳當量。這項文件是台灣對國際社會的聲明，具有國際法效力，即便政黨輪替，也應該由新政府繼續遵守落實。

但蔡總統上任後從未提及台灣INDC，既未修正、也未廢止，只是打入冷宮，視若無睹。可以說，選擇性失憶的政府施政也是不永續的，特別是在需要有超越任期視野的環境永續政策上。深澳電廠排除萬難的復辟證實「氣候議題」在台灣已經「被消失」，藻礁當然也可以為天然氣接收站而犧牲。

去年10月上任的紐西蘭總理傑辛達‧阿爾登在產下第一寶寶前，提出「幸福預算」的政策，要求財政部未來在制定經濟目標時，不再只追求GDP的成長，而是思考人與自然的因素，例如國際貿易協定會不會危害讓國內的勞工失業？設置天然氣管線會不會破壞寶貴的森林或水資源？

這是紐西蘭總理對永續的視野與作為，蔡總統心中的永續藍圖又是什麼呢？

（作者謝英士為環境品質文教基金會董事長、高思齊為研究員）

(中國時報)