2018年10月01日 04:12 中國時報 黃丙喜

台灣真的有那麼多的政治嗎？不談政治就可以維持組織的和諧嗎？最近黨產會、促轉會和中選會接連出現有違公平正義的事，引起各界對上述的兩個疑問的廣泛議論。

台灣社會存在已久的怪現象是，對凡事涉及政黨偏好或意識形態的事都將它推給政治。其實，台灣並沒有那麼多大家誤解的政治。凡事推給政治的主因是，大部分人欠缺足夠的民主素養，總以為我不喜歡的就是政治，我喜歡的才不是政治。大家情緒化地把政治一刀切，導致對於國家、社會和企業的大小事，都以政黨立場、意識形態或個人偏好來認定事情的是非曲直，加上許多社團的執事者都想當濫好人，連帶地造成了偽政治化盲從的羊群現象。

政治和政策是施政的一體兩面，但兩者經常被嚴重的扭曲。以蔡政府高唱的轉型正義為例，促轉會若不是社會強大的民意壓力，恐怕不會對主委張天欽等東廠式的霸道行為主動調查。許多社團或社群在此事發生之初，紛紛以政治為由要求裁撤促轉會，顯示凡事偽政治化的荒謬。

公共政策談的是政府作為或不作為？誰因此受益和受害？如何求取社會的最佳均衡效益？如何調解利益集團的衝突？凡事偽政治化縱容政府不當運用法律的不確性漏洞，也壓縮大眾理性討論的空間，蔡政府最近以國安為由推動有關「假新聞」法律，它是新聞倫理議題，也是公共政策問題，一刀切歸為政治，等於將媒體第四權自動繳械，既不正確也不正當。

有些社會人士將公平正義歸於倫理道德層次，而非政治議題，其實也是對政治真意的誤解。法國社會政治學家盧梭曾說，把政治和道德分開的人，對兩者永遠不會理解。

至於期待禁談政治有助於內部的團結，恐怕是鴕鳥的作為和奢望，即使集權政體都做不到，何況言論是民主的核心價值。聆聽不同意見的雅量是民主政治健全發展的基本素養。談論政治，論之以理不偏執，待之以禮不動氣，真理就會愈辯愈明，不必凡事偽政治化。（作者為國家公益發展協進會理事長）

(中國時報)