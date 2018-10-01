NCC想成為另一個東廠嗎？

2018年10月01日 04:12 中國時報 主筆室

「假新聞」成為眾矢之的，更成為民進黨諉過最好的擋箭牌。民進黨效法威權時期「三合一敵人」手法，把對岸、在野黨與媒體用「假新聞」統包在一起，政府不會有錯，如果有錯，就是假新聞的錯！

蔡政府施壓媒體，已化為行動，出師之「名」就是關西機場事件。民進黨完全忘記曾經如何批評大阪辦事處，現在卻把所有過錯歸咎於「假新聞」，綠營炮口一致認為是「假新聞」逼大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，還要修《國安法》查辦假新聞。

追本溯源，關西機場事件的起因，來自大陸媒體「觀察者網」的報導，「我們的大使館協調機場安排專車接中國遊客轉移」，「領事館為大家租了15輛巴士，爭取分流到大阪站和新大阪站」，「（網友發朋友圈敘述）有台灣同胞問，我們能上這輛車嗎？統一回答是可以啊，只要你覺得自己是中國人就可以上車跟祖國走。」

觀察者網的報導基本上符合事實，把「機場安排專車轉移」與「領事館租巴士分流到大阪」都區隔清楚，並沒有任何「大陸使館派車進入機場」的敘述。

至於「自認是中國人就可上車」，那是大陸民眾對台灣民眾的被動回答，不代表官方立場。假新聞真正源頭在於部分親綠媒體見獵心喜大作文章，例如《自由時報》在9月6日以即時新聞下了標題「台人受困關西機場待援，中使館竟稱：自認是中國人就上車」，把大陸民眾的回答代換成中使館的要求，這才是「假新聞」的源頭。

待親綠媒體作球之後，陸委會再接力表示「若屬實，這類霸凌旅客的冷血作為，無疑是趁火打劫。」親綠媒體與陸委會以為這樣的操作，會引起台灣人民對大陸的不滿，沒想到卻逼出了民眾的怒吼，「大陸有派車，謝長廷去哪裡了」，引發後來的軒然大波。

大陸使館所租車輛有沒有進入機場，會影響「大陸有派車，台灣沒派車」這件事嗎？會影響台灣人民覺得謝長廷的表現不如對岸嗎？顯然是不會的，那麼怎麼可以說關西機場事件是「假新聞」呢？更不要忘了，民進黨是怎麼對大阪辦事處落井下石的。9月9日，「不具名民進黨人士」指名大阪辦事處處長問題最大。同日民進黨立委蔡適應直指這次淹水是「大阪辦事處」神經慢半拍，該負責任。請問民進黨對大阪辦事處的批評，是不是假新聞？NCC為什麼只准民進黨放火，不許媒體點燈？

不只是具名民進黨民代和不具名民進黨人士放話推諉，相關的操作在9月6日即有鄉民idcc在PTT爆料稱「（大阪辦事處）爛到該死的地步」、「小夫完全管不到大阪駐日代表處」、「（大阪辦事處）講難聽一點叫作黨國餘孽」。

以上還不包括謝長廷自己也對大阪落井下石：「大阪辦事處如果是錯，那大阪應該道歉嘛。」壓力齊湧大阪辦事處，最後蘇啟誠選擇輕生。

這就是事件的原末。是誰害死蘇啟誠，難道還不清楚嗎？就算要算給「假新聞」，那《自由時報》的煽風點火算不算「假新聞」？陸委會的見獵心喜、追打大陸趁火打劫算不算「假新聞」？蔡適應、不具名的民進黨人士、idcc和謝長廷自己的推諉，算不算「假新聞」？

如果民進黨真有打假新聞的決心，其實也很簡單。2015年7月1日，民進黨向台北市刑大報案，舉發網路謠言「八仙樂園是民進黨大金主」，北市刑大於7天後掌握造謠者的身分，發新聞稿表示破案。2018年9月17日，國民黨兩位候選人同樣到北市刑大報案，舉發idcc散布網路謠言，到今天已近2周，台北市刑大並沒有給外界一個交代。能不能比照八仙塵爆的辦案效率，早日一揭idcc廬山真面目？

媒體的天職是監督政府，政府卻希望以行政力來干涉媒體，控管假新聞，這就有如囚犯打警察的考績，是權力制衡的顛倒。新聞媒體的確有責任處理假新聞、錯新聞，這既有賴媒體本身的自律，也需要同業、閱聽眾、民間團體的他律，但政府沒有資格干涉新聞自由，不要說不能做，連想都不應該想。

從監察院到促轉會，從黨產會到中選會，我們已經領教了民進黨政府「獨立機關」的「東廠風範」，NCC要打假新聞？只是另一個東廠想染指新聞自由的藉口罷了！

(中國時報)