2018年10月01日 04:12 中國時報 主筆室

上周未，美國電動車大廠特斯拉與美國證交會（SEC）達成和解，以相當台幣6億元罰款換取馬斯克繼續擔任執行長，對所有上市櫃掛牌公司所言，這都是個值得注意的教材。

特斯拉是目前全球最夯的電動車企業，該公司董事長兼執行長馬斯克更被視為繼蘋果賈伯斯之後，最有創新能力的企業家。馬斯克創立的特斯拉從太陽能企業、電動車廠，甚至發射火箭的太空公司，都被認為是產業的領導者，外界甚至以電影中的「鋼鐵人」視之。

不過，馬斯克在8月初的一個推文卻惹出天大的麻煩。他在推文中宣布，要讓特斯拉以每股420美元下市，而且資金已到位，馬上導致特斯拉股價飆漲，數日後才再宣布打消此議。

不過這已引起SEC的注意並進行調查，結果認為其推文是捏造事實，當時馬斯克甚至沒有跟任何潛在融資來源討論過關鍵的交易條款，包括價格，更不可能已確保資金到位。SEC因此對其提出處罰與司法訴訟。坦白說，此案在司法上，馬斯克幾乎毫無勝算，而且結果可能丟掉整個公司，最後選擇繳納高額罰金和解並交出董事長，並不讓外界意外。

對所有掛牌企業所言，這個案例算是提醒公司與高管「謹言慎行」的必要與重要；任何可能引發股價大波動的重大訊息，必須經過內部、甚至董事會把關與認可後才能對外公布。類似馬斯克這種八字沒一撇，就在推特上輕率宣布公司重大訊息的做法，絕對是犯了上市公司的大忌─就算你是「鋼鐵人」，也難逃監理單位的一刀。

國內上千家上市掛牌企業當以此為鑑，負責監理的金管會、證交所則亦應師法SEC的執法態度。

(中國時報)