誰給了吳音寧與張天欽膽子

2018年10月01日 04:12 中國時報 彭蕙仙

儘管外界批評聲浪頗高，看來北農總經理吳音寧鐵了心就是要去歐洲玩耍。此行除了若干行程引人爭議之外，更重要的是正值台北市議會開議期間，一再抗拒循慣例赴議會備詢的吳音寧，竟然在這段時間昂首出遊，完全不在乎市議會的感受，自然給人很不好的觀感。

日前，促轉會全體委員一致通過，對東廠事件所涉及的促轉會人員，包括前副主委張天欽「不再追究」。換言之，相關人員可以毫無懸念、不帶任何職場後遺症地繼續公門好修行。

吳音寧力抗中央農委會、台北市政府、市議會，不但萬夫莫敵，且儘管一路走來事端不斷，卻從不見任何放軟身段的動作或反省的言詞。即使已經明顯造長官的困擾與北農的紛爭，吳音寧還是那麼「酷」、那麼「自我感覺良好」。如此強硬實屬罕見，不禁讓人好奇，是誰讓吳音寧敢這麼囂張？或說，讓吳音寧「屹立不搖」的終極力量是什麼？

張天欽身為促轉會的第二把手，不但沒把主委黃煌雄放在眼裡，連公文都不給黃看，還自比層峰爪牙，直接指揮屬下操作選舉，在正常的民主國家，這種言行甚至可能得倒閣，更別說促轉會還可以裝作沒事一般地繼續運作。讓人不禁要問，究竟是誰給了張天欽這麼大的膽子，以及為什麼促轉會的委員們可以完全無視輿論，包庇這種惡劣行徑？

其實，吳音寧與張天欽正是民進黨治下的兩種典型：一是享受特權無上限，一是打擊異己秀下限。駐泰諮議林子揚以及數不清的泛公營事業主管，不都是吳音寧的翻版？監委陳師孟及對付國民黨為唯一任務所新設的各種機關要職，不正是張天欽的同類？

甚至還有橫跨上述兩種功能的「吳音寧加張天欽綜合體」，如花蓮代理縣長蔡碧仲、宜蘭代理縣長陳金德等人。此外，蔡政府更充滿了許多「準吳音寧們」，如改為政治任命的駐外副代表及公使、官派的水利會人事等，正蓄勢待發；當然也有「小張天欽們」急著建功，如前屏東縣政府發言人黃建嘉等，肆無忌憚靠勢濫權。

威權時期的「吳音寧們」和「張天欽們」製造了無數的不公不義與冤假錯案，這樣的專制統治必須結束，於是台灣進行了政黨輪替；沒想到，民進黨才執政短短兩年多的時間，功力竟已如此爐火純青甚至變本加厲，讓30年民主運動的篳路藍縷變得無比虛無。

或許正如前美國國務卿季辛吉的名言「權力是最好的春藥」，春藥放大了人的欲望，也許短暫刺激了消魂的能量，卻也埋下了早衰的惡果，正所謂「來如春夢幾多時，去似朝雲無覓處。」權力遊戲玩過了頭，民進黨很快就要付出代價。（作者為資深媒體人）

(中國時報)