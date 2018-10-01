處理蔡其雍 考驗蔡英文

2018年10月01日 04:12 中國時報 吳建國

就在民進黨建黨32周年的當天，媒體爆料最近新聞鬧得沸沸揚揚的陳致中夜訪俱樂部事件的重要當事人─金門環保局前局長蔡其雍，他加入民進黨時的介紹人竟然是現任總統蔡英文。

看到這則報導，不禁令筆者想起33年前的一段往事，時任總統的蔣經國是如何處理這樣的弊案與醜聞。

1985年2月，台灣爆發了嚴重的台北市第十信用合作社金融擠兌風暴，成千上萬的受害人前往總統府、行政院陳情，要求政府負起責任保障存戶的合法權益。蔣經國震怒之餘，徹查造成如此重大金融弊案的責任，結果發現十信理事主席也是立法委員的蔡辰洲，當年他加入國民黨的介紹人，竟然是炙手可熱、紅極一時的國民黨中常委、國防部總政戰部主任王昇上將與國民黨中央黨部祕書長蔣彥士兩人。

由於王昇早在1983年就被蔣經國罷黜並外放擔任駐巴拉圭共和國大使，因此沒有另行處置。但蔣經國毫不猶豫地立即將他長期信任、倚為股肱的蔣彥士撤換，隨著又更換了經濟部長徐立德與財政部長陸潤康，下令公營銀行接管十信，才平復了這件足以動搖國本弊案的不利影響。

十信案件主要暴露了國民黨高層不正常的官商勾結問題，與稍早前發生的「江南命案」所暴露的情治單位高層首長間的權力鬥爭，迫使蔣經國在處理完這些令他感到萬分痛苦的事件後，正式公開宣布蔣家不能、也不會再競選中華民國總統，同時在國民黨內成立「政治革新小組」，開啟了台灣民主開放的新時代。第2年，黨外人士組織民進黨，蔣經國並未依法取締，9天後自己宣布台灣即將解除戒嚴，開放黨禁、報禁。

如今回顧這段不過發生在30餘年前的往事，令人感嘆台灣在民主開放後，政治的墮落與政風的敗壞是如此地快速與不堪，也難怪台灣人民最懷念的政治人物仍然是蔣經國總統，不是沒有原因的。

針對蔡其雍的黨籍問題，黨祕書長洪耀福說，「蔡其雍若是黨員就要調查，會按照規定辦理，地方黨部的報告還沒上來，也會徹查是誰爆料。」完全避重就輕，連他是不是黨員都搞不清楚，還要查誰爆料。民進黨執政以後完全背離民主，與建黨之初完全兩個樣。

現在就等著看蔡英文如何處理蔡其雍的關鍵時刻，民進黨要進步還是繼續打混，民眾都睜大了眼睛，看看蔡英文能否學到蔣經國的大義滅親，以杜悠悠之口，還是我行我素，做個「笑罵由人，好官我自為」的庸主。

（作者為國立高雄科技大學前校長）

(中國時報)