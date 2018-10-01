2018年10月01日 04:12 中國時報 謝錦芳

台灣面臨極端氣候威脅，颱風、豪雨、洪災一次比一次猛烈。極端氣候與地球暖化密切相關，而暖化主要來自人類燃燒化石燃料，產生大量二氧化碳，使得地球溫度上升、南北極融冰、海平面升高，包括台北市與台灣西部沿海低漥地區，都可能被海水淹沒。面對極端氣候頻率升高，政策討論應提升從源頭減碳，否則，沿海城市被水淹，將產生一波波氣候難民。

全球氣候變遷研究先驅、哥倫比亞大學地球學院教授漢森（James Hansen）是第一位提出全球暖化趨勢的科學家，早在1980年代即預告全球暖化使得海平面上升，沿海低窪城市可能被淹沒。全球大城市有一半靠近海邊，海平面不用上升太多，就會嚴重衝擊全球經濟。

由於地球已經發高燒，而冰層與二氧化碳會擴大暖化作用，因為冰層融化，地表暴露會吸收更多陽光加速暖化，而海洋溫度升高也使二氧化碳不斷冒出來，就像打開可樂一樣。

自1981年以來，漢森發揮學術良知，以具體行動向政府部門、國會等單位提出建言。15年後，他的兩個孫子出生了，他不希望將來孫子長大後說，「阿公預知會發生這些災難，卻沒有向大家說清楚。」於是，他公開發表聲明，向世人警告全球暖化危機，並批評政策不當。

不久後，他接到白宮、美國國家航空暨太空總署（NASA）的電話警告，未經許可不得對媒體發表談話。他把這項禁令告訴《紐約時報》，結果登上了報紙頭版，NASA只好停止這項禁令。

美國號稱是民主國家，不過，從漢森的遭遇可以發現，執政當局總是千方百計控制新聞，科學家要說出真話，要有極大的勇氣。此外，要把科學上的重大發現讓一般民眾了解，更是難上加難。最諷刺的是，美國最後選出的是一位宣稱氣候變遷是騙局的川普總統。

許多民眾不明白暖化問題的嚴重性，持續燃燒化石燃料（煤、石油、天然氣），這種行為猶如慢性自殺，而且把所有災難留給下一代。多年來，漢森依然奮鬥不懈，努力向世人說明燃燒化石燃料的嚴重後果。此時台灣頒發唐獎永續發展獎給漢森，肯定他的研究與貢獻；政府部門更應好好檢討，對於深澳電廠的未來，不論從健康與空汙、永續發展等各個層面來看，都不應該興建。

全球暖化導致極端氣候越來越明顯，海平面上升，沿海低窪城市將被水淹，這是現在進行式。要減緩暖化速度，現在就必須減碳，減少使用化石燃料，否則人類終將自我毀滅。漢森在做研究之餘，展現科學家的良心，提出減碳建議，不過問題沒這麼簡單，因為，對抗氣候變遷，背後是龐大石化利益團體與政商勢力。所以，各界的口水永遠噴不完。

(中國時報)