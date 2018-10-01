2018年10月01日 04:12 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

雲朗觀光集團執行長張安平（左三）和董事長辜懷如（右二）二度拜會佛羅倫斯市長Dario Nardella（中），暢談佛市及文藝復興歷史，並交換發展願景。

絲路房（Via della Seta）取其當年絲綢之路為名，不僅擺放中式傳統的櫥櫃、瓷器等，並大量使用繁複的洛可可家具，重現中西交流的繁華。（雲朗觀光集團提供）

《紐約時報》日前罕見地以《兩個威尼斯酒店，一個著名城市的兩面》為題，用全版大篇幅報導威尼斯兩家酒店，一家五星級奢華酒店和一家平價酒店的住宿經驗。其中的五星級酒店竟是台灣自創品牌、雲朗觀光集團位於威尼斯的Palazzo VenArt「雲水之都」。得知此事，現在人在義大利出差的集團董事長辜懷如說，自己也感到詫異。但她強調，會持續尋找有故事、有歷史、具特色的建築，打造成與眾不同的精品飯店，也許不一定會賺大錢，但其核心價值卻是your place in history！

修復一磚一瓦 工程艱難浩大

在《紐約時報》的報導中，形容雲朗修復「雲水之都」，把一個15世紀的建築以忠於歷史和尊重文化的方式重新帶回來，身處其中「那種沉浸式的真實性，可能會讓你忽略那座位於宮殿門外的著名城市。」對於庭院景觀也十分推崇，指稱「擁有充足的花園和樹木…，跨越幾個世紀的雕塑，並提供大運河的寧靜景色…，是一個令人流連忘返的地方。」

雲朗觀光集團自6年前，選定了歐洲文藝復興發源地的義大利，在阿斯蒂和佩魯賈，找到擁有400年歷史的莊園與中世紀貴族居所，先後打造「聖莊」、「嵐莊」後，至今在義大利已設有5處據點，其他3處分別是「蓉莊」、「羅馬大飯店」，以及「雲水之都」。

不過談起這一路走來，執行長張安平不諱言從選址到古蹟修復均非易事。6年前，接連幾次到義大利想找據點，看了十幾個城市及數十處地點，有的古蹟真的已如廢墟、不堪用，幾經篩選後才開始發展義大利的事業。

最後發掘好的據點，要將古蹟修復，工程也十分浩大。張安平說，誠如紐約時報記者所說，雲朗將「雲水之都」庭園、壁畫等古建築一石一瓦「精確」復原，但這過程是十分艱難且耗時。以「雲水之都」為例，雖只有18個房間，不含申請建照的2年時間，僅整修就耗時2年半，相較同集團擁有280個房間的羅馬大飯店雖也十分細心規畫，但每個房間細節確定後，施工速度就很快。

「雲水之都」除了在公共區域費心修復了當時的壁畫創作之外，每個房間還各有不同特色。在開幕前3個月去拜訪威尼斯市長時，市長得知張安平寫了一本關於威尼斯歷史文化的書，又把書中典故一一重現於每個房間時，坦言想不到這樣的事沒有由威尼斯當地的酒店做到，竟是由一家位在亞洲的企業完成。

重現歷史文化 威尼斯市長讚

張安平透露，目前正積極申請擬將百花大教堂正對面一處古建築Palazzo Portinari Salviati，打造成雲朗觀光集團在義的第六處據點。而這處15世紀的紅瓦建築群，在過去的數百年間，有許多知名家族入住過，充滿了歷史典故。最為人津津樂道的是，著名的義大利中世紀詩人但丁心目中的繆斯女神、暗戀的美女貝緹麗彩便曾居住在此。她的家族建造了這棟建築，也在貝緹麗彩去世後蓋了佛羅倫斯的第一家醫院，迄今還以平民慈善的精神在服務市民。著名的Medici（麥地奇）家族第一位托斯卡尼大公爵Cosimo I（科西莫一世），也在這裡出生。能夠修復有如此重要歷史意義的建築，讓張安平覺得很有使命感。

打造古蹟飯店 肩負傳承使命

就在上周五，張安平和辜懷如二度拜會了佛羅倫斯市長Dario Nardella，在近2小時的會談中暢談佛市及文藝復興歷史，並交換城市未來的發展願景意見。張安平表示，很高興可以為人類文明發展史上具如此重要意義的城市，投入自己的一份心力。

對於外界關心，雲朗投入這麼多經費與心血，是否划算？張安平認為也許不一定會賺大錢，但這核心價值卻是能在「your place in history」上有所貢獻。他強調，「我們都是世界公民，能夠為人類歷史和文明做出一點點的貢獻，本身就已經值得了。」

辜懷如補充說，雲朗在義大利一間間發掘出來的精品飯店，能夠永續保存下去，就是他們最大的心願。因為「她們」各有不同膾炙人口的故事及厚實的文化底蘊！

(中國時報)