陶藝大會在新北 300人文化激盪

2018年10月01日 04:12 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

全球規模最大的陶藝盛會國際陶藝學會會員大會昨在新北市盛大展開，為台灣文化外交創新頁。（葉德正攝）

文化外交！全球規模最大的陶藝盛會國際陶藝學會會員大會（International Academy of Ceramics，IAC）昨日首度在台灣舉辦，來自全球5大洲、47國、超過300位的藝術家、藏家、策展人齊聚新北市，除有專家學者的專題發表，還有來自全球各地的陶藝大師帶來的第一手珍藏，為台灣文化外交添新頁。

新北市長朱立倫出席開幕式時表示，IAC是聯合國教科文組織唯一認可的國際陶瓷組織，每2年舉辦1次的會員大會是陶藝界的指標性會議，此次由新北市代表台灣獲承首次舉辦權，不但替台灣文化外交添新頁，更成功地宣傳台灣陶瓷藝術。

文化局長林寬裕說，新北市府本次規畫會員主題展、會員小品展，在陶博館展出IAC會員的第一手創作，在台藝大展出的「國內展－陶響世代：探索台灣當代陶藝」集結國內陶藝界共207件作品，包括資深陶藝家的經典之作、歷屆台灣陶藝成就獎得主、各大專院校藝術學院教授級藝術家作品。

而「2018IAC台灣衛星展」更號召由北到南32間博物館、藝廊及工作室，展出本土各具特色的陶藝創作，民眾可藉這次機會一次飽覽國內外藝術家作品。

陶博館指出，2018年是台灣陶藝發光發熱的一年，從9月初開展於陶博館的全球4大陶藝雙年展之一的「2018台灣國際陶藝雙年展」，國際陶藝學會會員大會後，全台藝術家接力展至10月底，最後陶藝雙年展將在明年3月落幕，長達半年的時間，國人與所有來台的外籍旅客都能在新北處處感受台灣陶藝的魅力無限。

林寬裕表示，這屆會員大會除邀請各國專業人士參加會議，並安排國內旅遊及新北市文化歷史、驚豔水金九及北海岸藝術家等文化體驗之旅，讓與會者能夠從多種面向認識台灣。

(中國時報)