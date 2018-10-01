「把問號變驚嘆號」安心亞搶攻視后

2018年10月01日 04:12 中國時報 林淑娟 專訪

安心亞（左）在《阮氏碧花與她的兩個男人》中飾演喜翔的越南新娘。

安心亞今年以《阮氏碧花與她的兩個男人》的越南新娘一角入圍金鐘獎迷你劇集女主角獎。她近年在演員之路不斷挑戰、給自己不少艱難功課，終於以演技擺脫「花瓶」刻板印象。她透露從小就沒自信，以往很容易被外界的質疑、負評影響，覺得自己真的很不好，後來她選擇關掉那些聲音，告訴自己：「總有一天，我要把大家對我的問號轉為驚嘆號！」如今入圍等同拿到金鐘視后門票，果真達到當時的自我期許。

安心亞說，她從小就不是個討喜的人，功課不好，同學也不喜歡她，成長過程幾乎沒有被讚美過，讓她變成一個很會挑剔自己的人，不管做得再好，都會覺得「是否還可以更好」，加上成為演員後經常招致負評，導致她無法真的享受表演。

拍《妹妹》大受挫

其實，一開始接觸表演的安心亞並非如此，「拍《阿嬤的夢中情人》時，導演告訴我什麼，我都能理解也可以詮釋，從中得到很多樂趣，殺青時還離不開那角色，覺得好喜歡表演，好像滿適合演戲的。我甚至覺得我是天才，認為自己是這個料！」

直到接演了《妹妹》後，她發現表演跟原本想像不一樣，好像不是這麼容易，要顧慮到角色的潛台詞、目的、動機。拍完《妹妹》後，她對自我的質疑達到最高峰，開始嚴重懷疑自己不適合當演員，「拍攝當時很依賴徐譽庭老師、黃嘉千、藍正龍他們的幫忙，一旦離開他們的保護到了外面的環境，我突然不知道該怎樣才能有好的表演。當下覺得受挫，演戲不再是我想像中的樣子」。

那段時間，不僅她自己，外界也對「安心亞」抱著質疑與否定，她這才發現，表演跟真實人生一樣，不是你努力多少就可以收獲多少。她還記得當初《狼王子》剛公布她是女主角，就有網友留言拒看，她難過心想：「為什麼大家一定要先質疑我、否定我？」她發揮處女座不服輸的個性，在心裡默默許諾：「我一定要證明我可以，努力讓大家看到不一樣的安心亞，我要把你們的問號都變成驚嘆號！」如今入圍金鐘獎，她笑問記者：「有驚嘆號的感覺了嗎？」

潛意識愛表演

她不諱言，低潮時，曾萌生自暴自棄的心態，會打電話給經紀人耍賴說「我不適合演戲，我不要演戲了好不好」，經紀人總故意回「好啊」，沒多久，一有戲劇邀約上門徵詢她意見，她又會馬上說「好啊」，「我潛意識裡是真的喜歡表演，所以不能放棄，也還好我一直沒有放棄。」

(中國時報)