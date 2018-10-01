甄珍挺李行音樂會 聞青霞上演迷航記

李行（中間著西裝者）感謝所有演員、歌手和樂團力挺。

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中國時報
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88歲李行為台灣電影圈貢獻70年，台北市立國樂團舉行「行影如歌－李行導演電影音樂會」，結合影像和音樂向這位台灣電影教父致敬，一連2日在台北國際會議中心大會堂舉行，楊貴媚、鍾鎮濤等人獻唱，李行前日提到愛妻在6月因病住院，幸好現在已痊癒出院，並現身力挺音樂會，他表示若非賢內助幫忙打點家務，他無法全心投入影視行業。

9月30日現場眾星雲集，甄珍被追問林青霞一事，試圖閃避採訪，卻意外在大廳上演「迷走事件」，她先示意此次是特地為李行現身，但對林青霞相關問題都沉默以對，工作人員在慌亂中簇擁著她兩度來回於電梯和取票處，讓她不禁問了一句：「要向左還是向右？」場面略顯混亂，而跟在她身後的胡錦和友人也只能一同在大廳亂轉。

葉蔻為李行復出開嗓

向娃昨表示最期待由妹妹葉蔻演唱的〈愛神〉，葉蔻引退多年擔任中醫師，特地為李行復出開嗓、苦練多時，被問費玉清引退，向娃表示費家是演藝圈的模範家庭，她相當支持費玉清的做法，笑言想跟進，可惜沒存夠錢，「這也提醒年輕人，賺錢要懂得投資理財，以後才能做自己想做的事情。」

周丹薇表示最想聽電影《彩雲飛》的同名主題曲，強調：「我非常喜歡李行導演和甄珍姊姊。」朱延平則爆料李行喝醉時最常唱〈小城故事〉，王童笑說自己也聽過，透露李行手機裡存有該曲，他更讚李行都記得歌詞：「唱得很棒！」包括張俐敏、吳敏、林松義、萬仁、蘇明明、陳凱倫等藝人都出席音樂會。

(中國時報)

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