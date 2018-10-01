林孫煜豪男男吻 把顏毓麟當姜文

2018年10月01日 04:12 中國時報 洪秀瑛 專訪

林孫煜豪（右）與顏毓麟在劇中有曖昧情愫。

25歲新生代演員林孫煜豪演出青春連續劇《20之後》，劇中與顏毓麟有段同性之戀，他跨越心理障礙說服自己「喜歡帶把的」，顏毓麟被改造成陽剛粗獷形象，他便把對方想像成心中偶像姜文藉以入戲。劇組當時在海邊拍攝兩人親密吻戲，水面波光粼粼，畫面唯美浪漫，林孫煜豪自己看了都覺得害羞，螢幕初吻體驗？他笑說：「因為顏毓麟留鬍子，刺刺的感覺很不舒服，但他曾吻過楊丞琳，我也算是間接和女神接吻。」

拍攝當天，林孫煜豪和顏毓麟認真看待，劇組上下卻噴發腐女心在旁看好戲，讓他覺得好氣又好笑。台大戲劇系高材生畢業的林孫煜豪，喜歡姜文的電影《讓子彈飛》，「很欣賞他的演技和舞台魅力」，所以那場男男吻戲便在想像中完成。劇中他要做出許多三八動作，甚至嬌喊「討厭、不要」，他頻卡關，最後看導演示範，「導演對這角色的每個細節充滿想法，常常講戲時，說著說著就先哭，我深刻理解到這角色一定有導演的影子。」

靠吐司解決三餐

他被導演磨得最多的不是吻戲，而是場只有簡單一句台詞的戲，竟讓他NG了近20次，「導演很重視真實反應，希望抑揚頓挫之間有推進情緒效果，愈簡單反而愈不好詮釋」。最難的是一場撕心裂肺的哭戲，在醞釀情緒過程用了許多方法，最後他回想起從花蓮北上求學的孤獨感經驗，「放大孤獨的情緒，便成為我掉淚的能量來源。」

林孫煜豪飾演的人物個性樂觀積極、熱愛大自然的設定很貼近他，劇中他和室友們的同居生活，也與他的大學生活有異曲同工之處，包括常常因為沒錢，必須嗑吐司的橋段就是他的寫照。他回想20歲時，每月僅1萬元生活費，月底就得抱著吐司解決三餐，沒錢進戲院就到圖書館租免費影片看，1天最多曾看4部，「拍這部戲邊懷念大學生活點滴。」

他坦言，升大學前有段沒處理好的感情關係，加上進了戲劇系後，同儕間競爭激烈，他幾乎沒和同學來往，「我從花蓮到台北念書，和住都市的同學玩得不一樣」，而那段無疾而終的感情，傷痕還深烙心裡，「她會是我成為許多角色的養分之一」。

應該多愛惜自己

想對20歲的自己說什麼？他說：「希望自己可以勇敢一些、多愛自己一點，那時候太不愛惜自己，太認真拚命念書，完全無法和家人建立更緊密關係。」如果重來，會期待自己好好談戀愛、好好享受大學生活、挑戰更多不同事物，同時把人際關係做得更好，「現階段就希望接到好劇本，把每一球打得漂亮，如果有一球沒打好，也不要太苛責自己。」《20之後》播出中。

(中國時報)