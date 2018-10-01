宮野真守依偎 水樹奈奈彈開

2018年10月01日 04:12 中國時報 報導溫博鈞

日動畫音樂節「KING SUPER LIVE」9月30日首次移師海外，來台舉辦「KING SUPER LIVE IN TAIWAN」，吸引超過5000粉絲朝聖。演出者包括資深級歌手森口博子、高橋洋子、angela、水樹奈奈、宮野真守、水瀨祈、小倉唯、上坂堇等8組超人氣歌手，陣容豪華。

其中，森口博子與高橋洋子兩「姊輩」的參與讓不少人驚喜「竟然還有她們﹗」高橋洋子打頭陣，演唱《新世紀福音戰士》主題神曲〈殘酷天使的行動綱領〉，近年能聽到她本人演唱該曲的機會不多，粉絲第1首歌即狂喜「能親耳聽她演唱，簡直是夢」。

「國民開心果」森口博子獻唱〈懷抱獻給水星的愛〉、〈鳥籠的少年〉及〈ETERNAL WIND～微笑在光采風中～〉等《機動戰士》經典神曲，而這也是她首次的海外表演，她特別對台灣向日本311地震給予的幫助表示感謝。

水樹奈奈表現完美

最後「聲優天后」水樹奈奈壓軸登場，前日才唱完個唱、昨卻仍表現完美，連唱〈TESTAMENT〉、〈禁斷的逆戰〉及〈深愛〉等經典曲，並與師弟宮野真守合唱《陰陽師》2周年主題曲〈結界〉；當中宮野真守投入地向水樹奈奈伸出手表現曲中「依偎感」，水樹奈奈笑說：「剛剛我嚇一跳、所以向後避開了！」

(中國時報)