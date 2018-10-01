巴黎時裝周－愛馬仕女人 自在日常

愛馬仕2019春夏女裝大秀移至巴黎近郊的隆尚馬場舉行，在藍天及樹叢的陪襯下，端出以馬術精神出發，且饒富自然情懷的系列。（CFP）

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中國時報
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名媛Olivia Palermo一身率性皮裙裝束，現身愛馬仕2019春夏女裝大秀會場。（CFP）
土耳其藍色的連身褲，搭配腰間抽繩細節、平底涼鞋，輕鬆詮釋率性自在的身形輪廓。（CFP）
女裝創意總監Nadege Vanhee-Cybulski本季以奢華筆觸演繹運動風格，由皮革經緯交錯而成的鏤空質料，是展現品牌工藝造詣的一角。（CFP）
換上編織肩帶的Verrou插銷鎖頭包及大尺寸的托特手袋等包型，亦散發出徜徉土地與天空間的嫻靜恣意。（CFP）

隨著巴黎人出城享受周末的自在心情，HERMES愛馬仕也將2019春夏女裝大秀移至近郊的隆尚馬場（Longchamp Racecourse）中舉行，觀眾席面對的鏡面圍牆，映著花都傍晚天空的清淺藍色，伴隨林間灑落的夕陽和微風，女裝創意總監Nadege Vanhee-Cybulski於純白的伸展台上，獻出充滿自然韻律的一季。

融入馬術、航海文化

愛馬仕的秀場中，鮮少能硬套上所謂的流行關鍵字，反倒是其中投射出真切的生活態度，不經意即可勾勒出品牌給人的鮮明形象。本季設計師再度就血統中的馬術文化延伸，並添入一絲航海靈感，完整呈現自在的愛馬仕女人輪廓。

帆布褲裝上用檸檬黃皮革鑲邊，馬披毯或工匠圍裙延伸出的連身洋裝，也綴飾繩結或抽繩細節，由條狀布料和皮革經緯交織的洋裝，則展現了品牌的工藝造詣。看來舒服日常的大地色系中，穿插刺激神經的經典愛馬仕橘和莓紅、土耳其藍，不失優雅地以奢華筆觸演繹舒適的運動風格。

平底涼鞋 步伐恣意

全系列洋溢的輕鬆氛圍，更體現於模特腳上的平底涼鞋中，而換上編織肩帶的Verrou插銷鎖頭包及大尺寸的托特手袋、編織水桶包，亦散發出徜徉土地與天空間的嫻靜恣意。

(中國時報)

藝術衣著 藏設計師的私密心事

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