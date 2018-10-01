藝術衣著 藏設計師的私密心事

2018年10月01日 04:12 中國時報 陳張眾 報導

Andreas Kronthaler領導下的Vivienne Westwood，本季融合《喀布爾的滑板少女》攝影作品和拍賣會上的骨董為靈感，打造飄逸詭異氛圍的龐克光景。（CFP）

Comme des Garcons 2019春夏系列，由設計師川久保玲身為女人的直覺與掙扎出發，送上充滿私密寓意的一季。（CFP）

巴黎時裝周中，不少充滿藝術氣息的設計師們，用服裝反映出大環境或內心的情緒。日本設計師川久保玲操刀的Comme des Garcons，2019春夏系列由一個看似懷有身孕的模特開場，印著花卉與logo的薄紗連身衣下，透著束縛的沉重鎖鏈，善用解構抽象輪廓創作的設計師，在秀前的公開信中寫道，「我曾尋找什麼是未來，但我遍尋不著。」隱約透露著即將邁入下一個階段的品牌，由川久保玲身為女人直覺與掙扎出發，送上充滿私密寓意的一季。

而由Andreas Kronthaler領導下的Vivienne Westwood，本季選在車庫中舉辦2019春夏系列發表，滑著滑板入場的男模，身著滿是印花的洋裝或內衣亮相，打破性別邊界。自攝影師Jessica Fulford-Dobson鏡頭下《喀布爾的滑板少女》系列作品和拍賣會上的骨董出發，打造飄逸詭異氛圍的龐克光景。以針織著名的SONIA RYKIEL，則在巴黎第6區以創辦人為名的街道上辦秀，傳達鮮明歡愉的品牌精神。

(中國時報)