百貨大翻新 樓層改裝衝周慶

新光三越信義A8 6F、7F全新營造時尚工業風，Culinary art舞食藝是廚房體驗空間，由CN FLOWER總監凌宗湧與設計師謝文智裝點森林系居家氛圍。（新光三越提供）

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中國時報
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新光三越信義A9 7F初魚料亭10日開幕，以無菜單日式料理吸引饕客。（新光三越提供）
BALENCIAGA老爹鞋引領潮流，在SOGO復興館買氣超夯，小型BB黑色塗鴉鏈帶包7萬6600元。（SOGO提供）
FLORAIKU上月18日進駐SOGO復興館，茶道、花道系列受歡迎；月下獨影淡香精，馬黛茶原精、抹茶、雪松精油，50ml+10ml，1萬360元。（SOGO提供）
新光三越信義A9 6F CHAMBISTRO享．香檳海鮮餐酒館今開幕，訴求「享受屬於每個人的愜意小奢華」。（新光三越提供）

百貨大翻新，卯足勁整裝衝周年慶，包括家用、家電、餐廳和精品，皆迎來獨家店加強戰力。新光三越台北信義新天地周年慶10月18日登場，A8和A9 6F、7F共4個樓層改裝，A8家用、家電超過百個品牌號稱全台最齊全，A9 20家餐廳有8家百貨首發或全台獨家、近10家結合餐酒館，延長營業至凌晨12時或2時，讓深夜食堂陣容更堅強，2館皆看好改裝後業績可成長2成。

新光三越A9 打造大人系餐飲

A9的6F、7F餐廳街打造適合30歲至45歲的「大人系餐飲社交場域」，A9店長孫紹堃表示店裝各有風格且具透視感，讓用餐環境更舒適、不拘謹；4大獨家聯名店包含「橘色涮涮屋」x東區潮人酒吧「ABRAZO」，上月中開店以來2周訂位全滿，業績較原餐廳翻倍；今（1日）開幕的「CHAMBISTRO享．香檳海鮮餐酒館」x Louis Roederer香檳，是全台唯一獲法國香檳協會認證且以香檳為主題的餐廳，罕見以香檳入菜搭配現撈海鮮。

新派川菜「PACKIE」x東區人氣酒吧「FOURPLAY」9日登場；日式板前無菜單料理「初魚料亭」x日本網路清酒平台「Sake mara」10日開張，可喝到日本唎酒師嚴選珍稀酒藏。「牛排教父」鄧有葵全新品牌「Muchoyaki」15日進駐，採開放式廚房與客製化餐點、調酒，拉近主廚和消費者的距離。（飲酒過量，有害健康）

新光三越A8 體驗居家美學

A8 6F、7F 10年來首度改裝，引進7大全台獨家、9大信義首發品牌，如瑞士廚刀「Victrinox」、英國頂級窗簾地墊「HARLEQUIN」等；以「THE HOME SANCTUARY與幸福為鄰」為主題， 新增廚房、客廳、浴室和咖啡4大體驗空間，融入居家美學。

SOGO復興館 9大精品坐鎮

SOGO復興館1月至今精品業績成長近2成，有LV、香奈兒、愛馬仕、卡地亞、寶格麗、梵克雅寶、COACH、BURBERRY、Tiffany等9大億級精品坐鎮，金字塔頂端新客增逾1成；上月引進法國頂級香氛FLORAIKU（馥萊儷）亞洲首櫃、法國飾品Les Georgettes全台獨家首櫃，26日迎來OMEGA。SOGO復興館店長許淑賢表示11月周年慶「穩扎穩打」，看好全館年度業績可破130億元，較去年126億元增逾5％。

(中國時報)

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