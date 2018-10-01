周慶添購家電 最低41折起

惠而浦現推出百貨周年慶優惠，單筆滿3萬元起即送碗盤組、旋風烤箱等滿額禮；健康美味全能蒸烤爐WSO3200B，2萬8900元。（惠而浦提供）

友善列印
中國時報
報導
飛利浦「米其林大廚組」，雙重脈衝智慧萬用鍋HD2195 及雙向智旋IH電子鍋HD4568，原價4萬6800元，41折特價1萬8888元。（飛利浦提供）
惠而浦極智對開門冰箱 WRS588FIHZ，9萬9900元。（惠而浦提供）
飛利浦「大勢天王組」，PicoBaristo全自動義式咖啡機 HD8927及抗敏清淨除濕機DE5207，原價9萬5788元，59折特價5萬5900元。（飛利浦提供）
Blueair周年慶優惠，現購買經典i系列的480i或680i，即送價值6999元的指定色JOY S輕時尚玩美空氣清淨機。（Blueair提供）
Blueair推出2019年1月1日前至百貨通路購買指定商品，即送濾網或空氣清淨機；經典i系列，2萬1880元起。（Blueair提供）

數據顯示，近5年小家電就周慶期間銷售總額成長高達78%，因此各品牌今年推出優惠沒有在客氣。飛利浦今年首推會員點數折現制，不僅推出41折起人氣商品組合，還有滿萬送千優惠，一次為家裡添購各種小家電最划算；惠而浦推出滿額贈優惠，祭出烤箱、微波爐等實用滿額禮；Blueair則是配合百貨周年慶推出買空氣清淨機再送一台的優惠，讓消費者為秋冬的霧霾危機先做好準備。

飛利浦今年周年慶以各式王牌小家電作主打，更將其組成各式下殺組合，像是愛料理的就有「米其林大廚組」，當中包括雙重脈衝智慧萬用鍋及雙向智旋IH電子鍋，直接下殺41折，另外今年首加入會員點數活動，加入會員且開通APP即獲百元折價券與百點點數，購買指定產品更可獲得200點或500點，就連參加預購體驗也有機會獲得會員點數等優惠，1點即可現折1元最優惠。

惠而浦今年周年慶除了推出各式美國原裝進口的洗衣機也享優惠，現購買即送義大利進口Wpro專業級濃縮洗衣精，另外還配合全台百貨周年慶檔期，現推出單筆消費滿3萬元，即送康寧精緻餐具、滿5萬送惠而浦新款旋風烤箱，而滿10萬就送惠而浦義式時尚美型微波爐，讓消費者在年底前剛好為家中換一批新家電。

而在秋冬的霧霾季來臨前，Blueair就趁百貨周年慶時機，率先推出「買大送小」、「買機送網」2大優惠，2019年1月1日前至百貨通路，購買經典i系列的480i或680i，就送指定色的JOY S輕時尚玩美空氣清淨機；購買280i或Sense+系列，即贈相對應濾網，從大坪數到小坪數都能一次滿足，為防空汙預先做準備。

(中國時報)

百貨大翻新 樓層改裝衝周慶 Bose遮噪睡眠耳塞 讓你一覺好眠

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。