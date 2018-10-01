周慶添購家電 最低41折起

2018年10月01日 04:12 中國時報 石欣蒨 報導

飛利浦「米其林大廚組」，雙重脈衝智慧萬用鍋HD2195 及雙向智旋IH電子鍋HD4568，原價4萬6800元，41折特價1萬8888元。（飛利浦提供）

惠而浦極智對開門冰箱 WRS588FIHZ，9萬9900元。（惠而浦提供）

飛利浦「大勢天王組」，PicoBaristo全自動義式咖啡機 HD8927及抗敏清淨除濕機DE5207，原價9萬5788元，59折特價5萬5900元。（飛利浦提供）

Blueair周年慶優惠，現購買經典i系列的480i或680i，即送價值6999元的指定色JOY S輕時尚玩美空氣清淨機。（Blueair提供）

Blueair推出2019年1月1日前至百貨通路購買指定商品，即送濾網或空氣清淨機；經典i系列，2萬1880元起。（Blueair提供）

數據顯示，近5年小家電就周慶期間銷售總額成長高達78%，因此各品牌今年推出優惠沒有在客氣。飛利浦今年首推會員點數折現制，不僅推出41折起人氣商品組合，還有滿萬送千優惠，一次為家裡添購各種小家電最划算；惠而浦推出滿額贈優惠，祭出烤箱、微波爐等實用滿額禮；Blueair則是配合百貨周年慶推出買空氣清淨機再送一台的優惠，讓消費者為秋冬的霧霾危機先做好準備。

飛利浦今年周年慶以各式王牌小家電作主打，更將其組成各式下殺組合，像是愛料理的就有「米其林大廚組」，當中包括雙重脈衝智慧萬用鍋及雙向智旋IH電子鍋，直接下殺41折，另外今年首加入會員點數活動，加入會員且開通APP即獲百元折價券與百點點數，購買指定產品更可獲得200點或500點，就連參加預購體驗也有機會獲得會員點數等優惠，1點即可現折1元最優惠。

惠而浦今年周年慶除了推出各式美國原裝進口的洗衣機也享優惠，現購買即送義大利進口Wpro專業級濃縮洗衣精，另外還配合全台百貨周年慶檔期，現推出單筆消費滿3萬元，即送康寧精緻餐具、滿5萬送惠而浦新款旋風烤箱，而滿10萬就送惠而浦義式時尚美型微波爐，讓消費者在年底前剛好為家中換一批新家電。

而在秋冬的霧霾季來臨前，Blueair就趁百貨周年慶時機，率先推出「買大送小」、「買機送網」2大優惠，2019年1月1日前至百貨通路，購買經典i系列的480i或680i，就送指定色的JOY S輕時尚玩美空氣清淨機；購買280i或Sense+系列，即贈相對應濾網，從大坪數到小坪數都能一次滿足，為防空汙預先做準備。

(中國時報)