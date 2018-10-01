愛車人報到－徐正泰 愛上蒸汽龐克

2018年10月01日 04:12 中國時報 陳大任 報導

徐正泰不只愛車，更懂得讓退役老車以蒸汽龐克的藝術形式重現人間，前方作品為「獸#01」，是團隊成員徐義貿的作品。（鄧博仁攝）

晴空魚 徐義貿作品，使用離合器、變速箱等零件重新詮釋魚的意象。（STEAM桃花緣提供）

火戰車 徐義貿作品，使用鋁合金、青銅、紅銅、鑄鐵、不鏽鋼、黑鐵等多種材料。（STEAM桃花緣提供）

提琴 徐義貿作品，在原本的提琴加上鍊條、齒輪、指針等各種零件，重新傳達樂器之美。（STEAM桃花緣提供）

每個人愛車方式不一樣，有人收藏經典，有人砸錢改裝，喜愛駕馭樂趣的人乾脆把自己變成賽車手。鈑金師傅之子徐正泰很不同，從小耳濡目染父親手藝，對文化創意產業有了更深見解後，自創STEAM桃花緣，以經典車為媒材，打造國內極少見的蒸汽龐克創意國度。

耳濡目染 鈑金師傅之子發光

徐正泰父親有精湛的金屬加工技術，他熱愛汽車，想做骨董車就用自己的方式打造一台。徐正泰回憶，父親常說：「如果做得出汽車，那沒有什麼事是做不到的。」這在他後來求學的過程得到驗證。

主修設計的徐正泰說，工業設計以汽車難度最高，因為汽車除了舒適、安全，還要會跑，更重要的是能讓坐上去的人覺得自己變帥，反觀需要更高科技的航太工業，太空人最擔心的其實是他回不回得來，兩者的差別完全不同。

保時捷引擎 變身機械獸

徐正泰非常喜愛蒸汽龐克（Steampunk）的藝術形式，它源自於人類認為擁有蒸汽機之後什麼事都可以做了，在宮崎駿《霍爾的移動城堡》、威爾史密斯主演的《飆風戰警》都能看到這股精神帶來的影響，蒸汽龐克其實滿足了人們心中的一種渴望。在一般人眼中的「廢物」卻成為徐正泰發揮創意的媒材。

徐正泰認為，蘋果就算爛掉，它還是蘋果，不會變成芭樂，因此他的工作室只用經典車做創作材料。他指著倉庫裡已切成一半的保時捷911說，「在拆解的過程中，更加理解經典之所以成為經典是由內散發而外的，不是只有『青蛙燈』而已。」目前後半車身已改造為沙發，被人收藏，而以引擎、變速箱為材打造的「獸#01」，活像是個力大無窮的恐龍。

零件變裝 保留愛車靈魂

STEAM桃花緣的創作像滾雪球，愈滾愈大，例如有VW老T3車主，因為車舊一直修，覺得養不起，於是送來車子請團隊人員從中截取一部分做為紀念；還有一名KAWASAKI車主環島圓夢之後，也把車送來，徐正泰說，我們給他「一部分的延伸」，讓他們繼續保有「物件的靈魂」，其他部分留給我們繼續創作。

小檔案 蒸汽龐克

蒸汽龐克（Steampunk）是一種流行於20世紀80年代至90年代初的科幻題材，顯著特徵為故事都設定於一個蒸汽科技達到巔峰的架空世界。這類故事對距今已較遙遠的工業革命時代的科技進行了極大的誇張，創建出一個與當今科技文明或未來科技文明都不同的、依賴於簡單機械裝置的科技世界。廣義地說，將某種科技置於圖騰地位，並將其力量極度誇張化的文明或世界觀，都可算是蒸汽龐克。（摘自維基百科）

(中國時報)