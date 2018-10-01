試車報告－TOYOTA AURIS安全貼心

ACC等行車資訊會投影在檔風玻璃上。（陳大任攝）

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中國時報
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定速、ACC、LDA等按鍵設在3點鐘位置。（陳大任攝）
後視鏡位於門上，可有效降低視線死角範圍。（陳大任攝）
跑車座椅造型視覺感佳，但支撐性略嫌不足。（陳大任攝）
尾燈融入車尾造型，具有立體視覺效果。（陳大任攝）
有SPORT模式切換，前座椅具風扇調整功能。（陳大任攝）
「TOYOTA AURIS顛覆你的想像」大鵬灣試車報告。

因應狹窄、擁擠的都會交通環境，小型掀背車應運而生，但除了實用功能外，現在被賦予更多個人品味、生活型態的色彩。TOYOTA AURIS的出現，不只是TOYOTA愛用者的新選擇，它更向競品愛用者招手「我可以」。

記者已於6月26日在屏東大鵬灣賽車場試駕過TOYOTA AURIS，當時即對其TNGA造車工藝，有別於過往TOYOTA車款的操駕特性，留下運動性能更加強烈的操駕印象，再次試駕則有更多時間體驗安全科技這一面。

AURIS配備PCS預警式防護系統，只要偵測到前方車輛或行人有可能發生碰撞，即會發出警示音提醒，甚至進一步介入煞車至停止（作動範圍10-180km/h）。這項功能非常實用，既是保護行人也保護駕駛。

ACC主動式車距維持及LDA車道偏離警式系統，在高速公路、快速道路上特別好用，能自動與前車保持距離，若偏離車道時，不僅會警示，還能感受方向盤有反拉力道，將車導回正確路線，在日常通勤時相當好用。

(中國時報)

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