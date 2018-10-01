2018年10月01日 04:12 中國時報 吳昭明

八月底南部豪雨成災，交通中斷，這讓我想起屏東客運那位司機大哥黃明椿先生，2009年初夏曾搭他的車從屏東前往竹田。

當年那趟竹田行，因為錯估旅程時間，抵達高雄火車站時，原本想搭的電聯車已在我後腳剛到，前腳一步先開走了。雖然屏東線火車很密集，但大多只到屏東站，再往南到竹田的班次卻不多，得等1個半小時後。

躊躇了一會兒，想想，別因此壞了出遊好心情，也許，轉個彎，樂趣更多；於是，決定改搭隨即開往屏東的電聯車，再轉客運車前往。坦白說，我並不確定客運有沒有到竹田。

叩隆叩隆了20餘分後，踏出屏東火車站，東張西望地踱到客運總站。哇！這月台陣仗還真不小，一字排開，但裡頭卻顯得破舊，候車間不是學生就是老人家。

「到竹田喔！可以搭往潮州的車，10分鐘後就有一班，不用久等。」售票小姐倒是很熱心地告訴我，比站前那群如蒼蠅般飛湧而來的拉客計程車親切多了。

未幾，車來了，與站務人員確認是這班沒錯，但怕坐過頭，還是選在司機右後方那個座位比較安心。

司機大哥體態微福，戴著墨鏡，看起來酷酷地，見我要在竹田下車，嚇一跳，問我從哪兒來？回說從台北跑來看老火車站，他聽完愣了一下。

「看老火車站，大家都嘛坐火車，很少人搭客運哩！下車後還要走一大段喔！」

「火車沒趕上。」我一臉尷尬地回應。

說真的，原本不想多聊，就怕被笑老土；但沒想到，司機大哥很健談，「沒追上火車」竟也可以成為我們一搭一和的引爆話題；看來，是有幾分氣味相投。

邊聊也邊仔細端詳這部車，就像走進學校教室裡，很有料。若說這位司機大哥很文青，一點都不為過，或許用「文公」會更貼切。但見駕駛座上方那首他題的藏頭詩，便教我刮目相看：

屏縣風景多美麗，

東西南北人匯集。

客源不斷財源進，

運輸安全人人誇。

絕的是，他怕人家不知道自己名字那個「椿」字怎麼唸，所以有「每日一字」；就連這部車的車牌號碼FZ817也能巧思成對，「歡迎搭乘817，祝你天天笑CC」遂成了貼心問候語。最發人深省的，是擋風玻璃上方那句「樹欲靜而風不止，子欲養而親不待」，時時叮嚀乘客，莫忘要盡孝道；甚至連大學指考倒數計時都有照顧到，搭他車準備衝刺的同學想必是心存感恩。

還有還有，透過彼此交談，他知道我對地方文史有興趣，於是就當起了導遊，嫻熟地介紹沿線風光，甚而隨手不知從哪裡拿出一張由他所拍的南方澳孕婦山（筆架山）剪報，與一本有公路局蘇澳站的老照片專輯給我看。

原來啊，他並非屏東人，來自宜蘭蘇澳，為了生計，千里迢迢跑到屏東開大客車，雖長年旅居異地，卻不忘心繫故鄉，一路盡情地與我分享老家的美好事物。我深深感受到，他不只敬業，也是位腳踏實地、熱中這塊土地的愛鄉人。

早年我對客運車印象泰半是「公車後母面」，搭過他的車，我改觀了；嚴格說，他的車並不是頂舒適，卻充滿濃濃溫馨，是我搭過最富人情味的客運。

聊得正起勁，屏鵝公路上的竹田站牌已緩緩接近，我必須下車了。

從容起身，回頭望了望整個車廂，突然有一絲捨不得下的感覺。

「看到沒？剛過的那個路口，左轉一直走就到了，玩得愉快呀！」他微笑揮手跟我道別，短暫邂逅，恰如萍聚萍散。

沒錯，那支名叫「竹田」的站牌，孤伶伶地矗立在省道旁，前不著村，後不著店，果真如他所說：「少有人在這兒上下車哩！」但這不重要，能搭一回讓人一輩子都難忘的幸福巴士，值得了！

這次水災很嚴重，希望他跟他的817都能平安無事。謝謝您，黃大哥！

(中國時報)