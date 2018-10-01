2018年10月01日 04:12 中國時報 泰絲蜜

被兒子傳染腸胃炎，腹痛如絞。

已逐漸康復的兒子，拿來一瓶老字號的運動飲料，以我之前的口吻說：「吃不下，喝點這個補充體力喔。醫生叔叔給的單子上說要加水，不過稀釋就不好喝了。」

或許因為平日總是受到我的禁止，只在他生病的時候解禁，小孩格外喜愛這種飲品，每次都趁著跟他父親外出釣魚時央求爸爸買給他喝；年幼的他無法理解為何母親不喜歡他喝運動飲料，運動飲料難道不好嗎？如果不好，為何又可以在生病時飲用？

我想起幾十年前資訊不如現今隨手可得，很多觀念來自人際與報章雜誌廣播電視，尤其廣告的效益更是無與倫比，只要有琅琅上口的廣告詞就成功了一半。運動飲料的根基大概也是在那時奠定的吧？家裡小孩感冒生病腹瀉嘔吐，大人就買來幾罐稀釋服用，彷彿是一種不需要處方依據的神奇藥方。

但是我的母親卻總是反對，反對我喝除了白開水之外的任何飲品，她始終堅信，所有市售飲料都是生意人的把戲，添加了香料色素防腐劑再加以包裝廣告，誘騙我們甘心掏錢，買下一飲，短期當然不覺有異，貪涼誰不開心；但只要長期累積，對健康肯定有百害而無一利。我也只得聽話，眼巴巴看著堂兄姊們開懷暢飲沙士、可樂、汽水，我乖乖喝平淡無味的白開水。

直到有一次，那時我可能才五歲，潘迎紫主演「一代女皇」正在電視上熱播的年代。那天傍晚，母親捧著一碗剛煮好還熱騰騰的麵線，想在父親下班前先讓我吃完晚餐，我卻只顧著玩，一口可以吃上十分鐘的緩慢速度，還因為我一不小心整碗打翻在地，母親終於發怒了，恰巧此時父親下班開門進來，不知前因後果只看到滿地麵線、我的啼哭以及母親發怒的一幕！他不分青紅皂白，大步走來用力把母親推開，抱起我來哄。我卻哭得更大聲。母親傻住了，也哭。

再來我只記得母親提著一個包包要走，我上前想拉她的手，身體卻被父親的雙臂勒住，他半哄半騙地說：「快看快看，一代女皇要開演了」。

母親就這樣離家出走了，而我不停地哭，父親只好把我帶回奶奶家，我仍不住哭泣，哭到吐得滿地穢物。姑媽從冰箱拿來一瓶運動飲料，說喝這個就會好，但運動飲料的香味卻引發我更多的痙攣。

幾十年後的現在回想起來，那晚我只有哭泣、嘔吐以及跟運動飲料的搏鬥。在大人的記憶中，或許是手忙腳亂，擦地，打電話找人……。誰都沒心情看那天的「一代女皇」。

後來母親終究又拎著包包回來了，雖然她原本可能真的做了決絕的打算，卻敵不過心軟，那時的她還不知道前面有那麼多的困難與荊棘，如果知道，她還是會回來嗎？

而我，生病的時候更能體會人情冷暖，走在人生的叉路上，隱約知道多麼可能步上母親的後塵，卻不夠有勇氣做出更對的決定。如果喝下飲料能夠緩解不適，短暫的舒暢是否能支撐我直到痊癒。或者永遠沒有真正痊癒的可能。

(中國時報)