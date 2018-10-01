2018年10月01日 04:12 中國時報 郭箏

這是一場非常實際的宴會，沒有腐儒的高談闊論，沒有窮酸的吟詩作對，更沒有江湖蠢漢的胡亂吹噓，大家飯來就吃，酒來就喝，一點都不囉唆。

尤其是梳雲，別人的酒才過三巡，她已喝了五、六壺，還在不停大叫：「再換種新的來嘗嘗！」

等到大家都吃飽喝足之後，俞燄至便目注梅如是，道：「在下很想聽聽梅姑娘對王屋、雁蕩、青城三大劍派鎮派之寶的意見？」

梅如是娓娓道來：「先說雁蕩派的湛盧劍，此劍現為劍王之王項大哥所有。昔年，越王勾踐的父親允常請求一代鑄劍大師歐冶子為己鑄劍。歐冶子窮其精術，三年後而劍成，共鑄大劍三、小劍二──湛盧、純鈞、勝邪、魚腸、巨闕，其中尤以湛盧為最。」

「何以見得？」

「湛盧劍通體純黑，乃五金之英、太陽之精，但人主君王若有逆理之謀，此劍即會自行離去……」

梳雲大叫：「真有這麼神嗎？」

「越國後來屢敗於吳國，越王允常的五柄寶劍也散落各處。吳王闔閭得到了湛盧、勝邪、魚腸三劍，但他為君無道，他的女兒病死，他居然坑殺一萬名百姓給其女陪葬，吳人悲怨萬分，湛盧劍便去之如水，行秦過楚。楚國適值昭王在位，一日他從睡夢中醒來，竟看見此劍橫放在枕邊，後人因謂：『去無道以就有道，故湛盧入楚』，所以從此之後，大家都把湛盧當成可以預示國家興亡的仁者之劍！」

一干甲等食客都發出驚嘆之聲。

俞燄至道：「江湖傳言，項宗羽辣手仁心，果然佩得此劍！」

文載道暗想：「梅妹說得這麼多，我反正都記不住，聽了也是白聽。」轉眼望向廳外，一隻烏鴉飛了過來，停在欄杆上，似也在聆聽梅如是的高論。

烏鴉當然是通體皆黑，但這一隻倒奇怪，額頭上生著一塊馬才有的菱形白斑。

又聽梅如是道：「再說王屋派的太阿劍，此劍現在劍神呂宗布手中。當年楚王令風胡子攜重金至吳國，請歐冶子、干將鑄鐵劍，兩人鑿茨山，洩其溪，取鐵英，作鐵劍三枚，一曰龍淵，二曰太阿，三曰工布。後來，晉鄙王想跟楚王索討，楚王當然不給，晉鄙王就興兵包圍楚國國都，三年不退兵，使得楚國糧食缺乏、群臣束手，楚王便手持太阿，登上城樓一揮，敵軍陣中立時三軍破敗，士卒迷惑，流血千里，江水折揚，晉鄙王的頭髮瞬間全白！所以太阿乃是霸王之劍。」

「果真霸道！」

文載道又見廳外來了一隻連脖子都被肥油埋掉了的大胖貓，悄悄掩至欄杆下，貪饞的盯著烏鴉。（待續）

(中國時報)