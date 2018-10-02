外國人干預選舉！柯P器官移植風暴 《屠殺》作者現身

2018年10月02日 04:12 中國時報 張立勳 、 陳燕珩 、 吳堂靖 、 王揚傑 ／綜合報導 ／綜合報導

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《屠殺》作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）今將召開國際記者會，消息傳出，引爆議論，由於4年前、也是選前，柯文哲深陷《屠殺》英文版風暴，如今中文版即將出版，作者更直接現身台灣，有議員質疑是選舉陰謀，似是想利用外國人干預台北市長選情，「操作手法太好笑！」

舊事重炒 議員質疑選舉陰謀

對於葛特曼在書中的指控，柯文哲的老師、前亞東醫院院長朱樹勳1日出面替柯抱屈，被指涉器官移植是被冤枉的，很受委屈，柯競選辦公室也強調，相關爭議已在4年前澄清。

葛特曼是在9月30日深夜悄悄抵台，蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝昨則在臉書貼文，指葛特曼今將舉辦國際記者會。由於吳祥輝日前才因將出版《屠殺》中文版，猛攻柯文哲，柯文哲也不客氣回擊，雙方你來我往，吵得不可開交。葛特曼本人出現，還未說明來意，已引發政壇震動。

選前開記者會 動機啟人疑竇

柯辦發言人林筱淇說，任何關注人權的人都可在台灣推廣理念與宣傳著作，葛特曼應是受邀到台灣行銷《屠殺》，她強調，相關爭議在4年前都已釐清，要待葛特曼今記者會結束後再回應。

《屠殺》再掀爭議，親民黨籍市議員林國成直言，4年前事件重炒一次，操作者心態可議，大費周章買廣告，又在選前關鍵時刻把葛特曼請到台灣開記者會，背後動機令人懷疑，明顯是選舉陰謀。

他認為，除非能拿出一槍斃命的證據，否則利用一個外國人玩文字遊戲，就想藉以干預市長選情，這種操作手法太好笑。

此外，朱樹勳昨也特地出面為柯文哲抱屈，他擔任台大外科主任時指定柯文哲去看加護病房，不用管理門診、住院，主要工作就是照顧心臟外科、腦外科、器官移植等重症病人，這些都是開過刀、躺在加護病房的重症病人，需要非常用心，所以柯文哲哪有時間帶病人去大陸做器官移植。

恩師背書 不可能做出違反事

朱樹勳指出，台灣制訂人體器官移植條例時規定非常清楚，器官不准買賣，甚至捐贈器官者的家庭與接受器官者的家庭都不得接觸，這就是在預防器官買賣，柯文哲是個正派、有話直說的人，更不可能做出違反台灣醫療法的事。

朱樹勳也認為，柯文哲被指涉器官移植、買賣器官是被冤枉，以柯文哲做事態度不會做這種事，葛特曼、吳祥輝和媒體是怎麼得到消息？他覺得很不可思議，消息是不正確的，柯文哲被這些事情干擾，很受委屈。

(中國時報)