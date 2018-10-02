5年豁免條款有望延續！陸新稅法 對台港澳優惠安排

2018年10月02日 04:12 中國時報 林勁傑／綜合報導

大陸居民與台港澳人士繳稅差別

大陸推出的「港澳台居住證」9月上路，一旦申領居住證，即可能成為大陸新版稅法下的稅務居民，依對岸稅制，在全球的收入均需申報，最高稅率達45％重稅，也引發外界關注。對此，大陸財政部稅務總局近日強調，現行稅法對境外人士已有5年豁免期的優惠規定，下一步落實新個所稅法時，將考慮「繼續」對包括台港澳在內的境外人士，「作出優惠安排」。

境外所得 免雙重納稅

大陸稅務總局負責人9月30日表示，現行個人所得稅法實施條例對境外人士納稅問題有特殊優惠規定，在大陸境內無住所、但居住1年以上5年以下的個人，其來源於大陸境外的所得，可以「只就由大陸境內單位或者個人支付的部分」繳納個人所得稅。境外所得毋須在大陸雙重納稅。而為保持政策穩定性，下一步在落實新個人所得稅法時，將考慮繼續對境外人士；包括台港澳人士作出優惠安排。

大陸全國人大常委、港區全國人大代表譚耀宗日前也稱，新稅制下港澳人士將獲5年寬限期，最快在2024年後才需申報全球收入與繳稅。

大陸全國人大8月31日通過《個人所得稅法》修正案，引入「全球稅」的「稅務居民」概念，確定明年1月起，任何人在大陸居住滿183天，即有繳稅義務，納稅範圍包括境外人士在境內外的海外存款利息、股息、出租及房產買賣等一切收益，均需按大陸稅制繳納3％至45％不等的稅率。

認定趨嚴 台商避稅難

新版稅法將個所稅居民納稅人判定標準由滿一年調整為滿183天；起徵點由舊稅法的每月3500元人民幣，(下同，約合台幣15750元），提高至5000元。

目前台灣人為了合理避稅，按照稅法規定會在5年內選擇一次離境超過30天，或是其中一年內累計離境超過90天，這樣就可以重新計算連續居住的期間。但新稅制實施後，未來台商、台幹為避免海外所得課稅，很可能是「在大陸的每5年中，其中一年就要離開半年」，避稅難度仍比現在要大，但比沒有5年例外優惠好很多。

對大陸相關稅法將對台胞作出「優惠安排」，陸委會昨回應，陸方仍未明確回覆，無法解決疑慮。

(中國時報)